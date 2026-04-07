Obtožnica, ki jo je tožilstvo vložilo proti Samireju Šiljiću zaradi smrti 48-letnega Novomeščana Aleša Šutarja oktobra lani v Novem mestu, je pravnomočna, poročajo Slovenske novice. Glede na to, da je Šiljić v priporu, bo predobravnavni narok v zadevi razpisan kmalu, pravijo na sodišču.

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu je obtožnico zoper Šiljića na sodišče vložilo sredi marca. Njegov zagovornik Dušan Medved se zoper njo ni pritožil, zato je postala pravnomočna.

Ker Šiljić na sojenje čaka v priporu, bi bil lahko predobravnavni narok sklican že kmalu. "Predsednik senata še ni razpisal naroka. Zadeva je nujna, torej bo narok razpisan kmalu," so za Slovenske novice odgovorili z novomeškega sodišča.

Usoden udarec v glavo ob padcu

Tožilstvo Šiljiću očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar je predvidena kazen od treh do 15 let zapora. Dejanje naj bi zagrešil 25. oktobra lani pred klubom LokalPatriot v središču Novega mesta. Šutarja naj bi napadel, ko je ta pred lokal, kjer se je zaključevala zabava, prišel iskat sina. Šutarja naj bi udaril, pri čemer je ta padel in z glavo udaril ob tla, kar naj bi bilo zanj usodno.

Policija je v zvezi z napadom najprej prijela Šiljićevega bratranca, ki pa ga je sodišče sredi decembra izpustilo iz pripora. Priče naj bi medtem za napad obremenile Šiljića. Tožilstvo sicer do nedavnega še ni zavrglo kazenske ovadbe zoper Šiljićevega bratranca in ga še vedno obravnava kot osumljenca.