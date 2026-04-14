Torek, 14. 4. 2026, 11.40

Skrivnost Ukrajine: "Imamo rakete, za katere ne ve skoraj nihče"

Raketa, vesolje | Fedir Venislavski je poudaril, da ni šlo za preizkuse oziroma eksperimentalne operacije, temveč za bojne misije, a ni podrobneje pojasnil, kaj natanko je bil njihov namen oziroma ali so prek roba vesolja odnesle tudi morebitni tovor. Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Ukrajina je med vojno z Rusijo na skrivaj uspešno izvedla dve izstrelitvi raket, ki lahko dosežejo vesolje, je razkril ukrajinski poslanec Fedir Venislavski, sicer predsednik ukrajinskega parlamentarnega pododbora za državno varnost in obrambo. Ob tem je dejal, da ima Ukrajina v arzenalu rakete, za katere ne ve tako rekoč nihče.

Posebne enote ukrajinske glavne vojaške obveščevalne službe so v času, ko je država v vojni z Rusijo, v vesolje že dvakrat poslale nosilne rakete, je v intervjuju za tiskovno agencijo RBC Ukrajina dejal Venislavski.

Prva izstrelitev je za mišjo dlako prečkala tako imenovano Kármánovo ločnico na višini 100 kilometrov nad površjem Zemlje, ki velja za splošno uveljavljeno mejo, ki označuje začetek vesolja. Druga izstrelitev naj bi medtem dosegla višino 204 kilometre nad površjem Zemlje.

Venislavski je poudaril, da ni šlo za preizkuse oziroma eksperimentalne operacije, temveč za bojne misije, a ni podrobneje pojasnil, kaj natanko je bil njihov namen oziroma ali so prek roba vesolja odnesle tudi morebitni tovor.

"Ukrajina ima rakete, za katere ne ve tako rekoč nihče"

Dodal je še, da Ukrajina sicer razpolaga z raketami, za katere ne ve tako rekoč nihče, lahko pa zadenejo sovražne položaje oziroma tarče na razdalji do 500 kilometrov in letijo z nadzvočnimi hitrostmi. Ukrajina naj bi te rakete tudi že vključila v svoj arzenal.

Ali so povezane z izstrelitvami raket v vesolje, Venislavski ni povedal. Razkril je le, da so namenjene izvajanju "nestandardnih operacij".

Znano je, da Ukrajina razpolaga z raketami flamingo, ki lahko dosežejo tudi do tri tisoč kilometrov oddaljene tarče. | Foto: Guliverimage

Ukrajina - orožarski pionir po sili razmer?

Ukrajini je po besedah Venislavskega sicer uspelo doseči še en mejnik, in sicer so s transportnega letala na višini kar 8 kilometrov izstrelili nosilno raketo, kar naj bi se v Evropi zgodilo prvič, podoben dosežek pa je po navedbah ukrajinskega poslanca za zdaj uspel le še Združenim državam Amerike.

Sistem je za Ukrajino pomemben z vidika kljubovanja naprednejšim ruskim raketam, kot je medcelinska balistična raketa Orešnik, po potrebi pa bi se lahko prelevil tudi v zračno platformo za izstrelitve raket v vesolje, saj letenje na veliki višini zmanjša atmosfersko trenje in s tem količino energije, ki jo raketa potrebuje, da doseže vesolje. 

