Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Nedelja,
12. 4. 2026,
19.41

Osveženo pred

1 ura, 29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
letalska družba kerozin Hormuška ožina gorivo letališče

Evropska letališča bodo v treh tednih soočena s pomanjkanjem letalskega goriva

letališče ryanair | "Če se prehod skozi Hormuško ožino v naslednjih treh tednih ne bo bistveno povečal in bo dobava stabilna, bo sistemsko pomanjkanje letalskega goriva v EU postalo realnost." | Foto Guliverimage

"Če se prehod skozi Hormuško ožino v naslednjih treh tednih ne bo bistveno povečal in bo dobava stabilna, bo sistemsko pomanjkanje letalskega goriva v EU postalo realnost."

Foto: Guliverimage

V združenju evropskih letališč ACI Europe so v pismu Evropsko komisijo opozorili, da bi se lahko že v naslednjih tednih zaradi zaostrenih razmer v Hormuški ožini soočili s sistemskim pomanjkanjem reaktivnega goriva, če ožina v treh tednih ne bo v celoti ponovno odprta. Pomanjkanje letalskega goriva bi lahko privedlo do nadaljnjih motenj v letalskem prometu.

Iz ACI Europe (Evropsko združenje letališč), ki zastopa okoli 600 letališč v približno 50 državah, so v pismu evropski komisiji navedli, da obstaja resno tveganje za dodatne motnje v letalskem prometu. V pismu, ki so ga na ogled dobili v Financial Times, so opozorili, da so zaloge letalskega goriva nizke, medtem ko "vpliv vojaške dejavnosti na povpraševanje", še dodatno obremenjuje zaloge.

Že v treh tednih bi lahko prišlo do pomanjkanja kerozina na evropskih letališčih

Zapisali so, da bi lahko zaradi zaistrenih razmer, ki zaradi vojne v Iranu vladajo tudi v Hormuški ožini, že v treh tednih prišlo do pomanjkanja kerozina na evropskih letališčih. V mednarodnem združenju letališč so evropskega komisarja za promet Apostolosa Tzitzikostasa opozorili: "Če se prehod skozi Hormuško ožino v naslednjih treh tednih ne bo bistveno povečal in bo dobava stabilna, bo sistemsko pomanjkanje letalskega goriva v EU postalo realnost."

V pismu so dodali še, da je ob približevanju poletne sezone "ko potovanje z letalom omogoča celoten turistični ekosistem, na katerega se zanašajo številna gospodarstva v evropski uniji", te pomisleke še okrepilo. V dokumentu so izpostavili tudi vse večjo zakrbljenost letalske industrije glede razpoložljivosti letalskega goriva in predlagali proaktivno spremljanje razmer in ukrepanje na ravni EU.

Nekatere države že začele z omejevanjem porabe

Nekatere države po svetu, med njimi v Vietnamu, so tako zaradi pomanjkanja goriva že začele omejevati porabo. Tudi štiri italijanska letališča so pretekli konec tedna uvedla omejitve za reaktivno gorivo po motnjah pri ključnem dobavitelju, čeprav pomanjkanje ni bilo neposredno povezano s tranzitom v Hormuški ožini. Zaradi podražitve cen letalskega goriva so nekatere letalske družbe že napovedale odpovede letov.

Hurmuška ožina predstavlja tranzitno pot za približno 40 odstotkov svetovne oskrbe z reaktivnim gorivom ter je ključna za globalno oskrbo z energenti, saj skozi ožino potuje okoli petina svetovne nafte, plina in tudi kerozina.

VEČ NOVIC
