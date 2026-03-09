Split, plaže, okusi in otoki, vse na enem dopustu

Če obstaja destinacija, ki vse to združi brez občutka, da se morate čemu odpovedati, je to Centralna Dalmacija . Regija na jugu Hrvaške, kjer lahko v enem dnevu hodite po rimskih ulicah, skočite v turkizno morje in zvečer sedite na kamnitem trgu ob kozarcu vina, medtem ko se okoli vas odvija poletni koncert.

Minili so časi, ko smo od počitnic ob morju želeli samo sončno vreme in morje brez ježkov. Glavna trofeja ob prihodu domov pa je bila lepo zagorela polt. Danes počitnice doživljamo drugače. So priložnost, da poleg plaže odkrijemo še druge naravne lepote, spoznamo zgodovino kraja in okusimo pristne lokalne jedi, ki jih doma, bodimo iskreni, skoraj nikoli ne zadenemo tako dobro kot tam, kjer so nastale.

Split: mesto, kjer zgodovina živi

Foto: Shutterstock Središče regije je Split. Mesto, ki ni le izhodišče za plaže in otoke, ampak prava kombinacija zgodovine in sodobnega mediteranskega utripa.

Srce mesta je Dioklecijanova palača, ena najbolje ohranjenih rimskih palač na svetu in del Unescove dediščine. A ni ograjena znamenitost, ki jo obkrožiš in odkljukaš. Je živo mestno jedro. Med antičnimi stebri ljudje pijejo jutranjo kavo, v kamnitih prehodih so majhne trgovine in galerije, na Peristilu pa se zvečer odvijajo koncerti in predstave.

Poseben čar ima tudi Riva, mestna promenada s palmami in pogledom na pristanišče. Tam se dan počasi prelije v večer. Nikomur se nikamor ne mudi. To je tisti občutek Mediterana, ki ga ne moremo načrtovati, lahko ga samo doživimo.

Foto: Shutterstock

Poleti mesto še dodatno zaživi.

Festival mediteranskega filma Split odpira sezono z izborom kakovostnih evropskih in sredozemskih filmov. Projekcije potekajo na različnih lokacijah, tudi na prostem, in ustvarijo poseben občutek skupnosti.

Splitsko poletje prinaša opero, dramo in balet v mogočne zgodovinske kulise. Predstava na Peristilu ali v ambientu starega mestnega jedra ima povsem drugačno težo kot klasična gledališka dvorana. Kamen, toplota zraka in večerni zvoki mesta ustvarijo atmosfero, ki jo je težko poustvariti drugje.

Splitski festival je tradicija, ki že desetletja oblikuje glasbeni utrip mesta. Mešanica zabavne glasbe, nostalgije in poletne lahkotnosti.

In potem je tu še Letni kino Bačvice. Filmski večer v borovem gozdičku ob morju, kjer sedite pod zvezdami, z rahlim vonjem po soli v zraku. To so večeri, ki se ne končajo z odjavno špico, ampak še s pijačo ob obali.

Več o Splitu in znamenitostih najdete TU.

Foto: Tom Dubravec, Cropix

Plaže: od mestnega udobja do tišjih zalivov

Ena največjih prednosti Centralne Dalmacije je raznolikost obale.

Foto: Tom Dubravec, Cropix Žnjan je sodobna, prostorna mestna plaža, primerna za tiste, ki imajo radi urejeno okolje in malo več dinamike. Morje je tu čisto in dostopno, infrastruktura pa omogoča udoben dan na plaži. Poleg kopanja ponuja sprehajalne poti, športna igrišča in dovolj prostora, da se tudi sredi sezone ne počutite utesnjeno.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Povsem drugačno vzdušje najdete pod Marjanom. Hrib nad Splitom je priljubljena zelena oaza domačinov, s sprehajalnimi potmi in razgledi na otoke. Ozke poti vodijo do manjših skalnatih zalivov, kjer je voda pogosto skoraj stekleno prosojna. Borovci dajejo senco, zvok mesta se umakne, ostaneta samo valovanje in vonj po smoli. Idealno za dan s knjigo in brez urnika.

Foto: Shutterstock

Če se odpravite proti Makarski rivieri, vas pričakajo dolge prodnate plaže z dramatično kuliso gorovja Biokovo v ozadju. Ko plavate in se obrnete proti kopnemu, vidite mogočno goro nad sabo. Ta kontrast med visokim gorovjem in mirnim morjem daje občutek, da ste nekje veliko dlje od vsakdanjega sveta.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Okusi Dalmacije: preprosto in polnega značaja

Dalmatinska kuhinja temelji na svežih sestavinah in spoštovanju tradicije. Ni zapletena, a je polna okusa.

Na mizi se pogosto znajdejo sardine z olivnim oljem in blitvo, brudet, ki diši po morju, hobotnica na žaru ali v solati z limono in peteršiljem ter dalmatinska peka, počasi pripravljena pod pokrovom skupaj s krompirjem in zelenjavo. Pršut in ovčji sir ob kozarcu lokalnega vina pa sta skoraj obvezen uvod v večer.

Najlepši del? Večerje tukaj trajajo. Nihče vas ne priganja. Hrana ni le postanek med dvema aktivnostma, ampak del doživetja.

Foto: Shutterstock

Otoki na dosegu roke

Split je tudi pomembno trajektno pristanišče, zato so otoki praktično podaljšek dopusta.

V manj kot uri ali dveh lahko stopite na trajekt in že raziskujete. Brač je znan po Zlatnem ratu, plaži, ki se zaradi vetrov in tokov rahlo spreminja. A poleg tega ponuja tudi mirnejše kraje, kamnite hiše in prijeten, nepretenciozen otoški utrip.

Hvar je bolj sončen, bolj eleganten, z živahnim večernim dogajanjem. Lahko preživite dan v mirnem zalivu, zvečer pa se sprehodite med jahtami in starimi palačami.

Vis je tišji in bolj surov. Manj obiskan, z divjimi zalivi, turkiznimi lagunami in občutkom, da ste malo odmaknjeni od vsega. Idealen za tiste, ki iščejo nekaj bolj pristnega.

Šolta pa je skoraj skrivnost. Manj množic, več domačnosti, majhne ribiške vasice in počasnejši tempo.

To je ena največjih prednosti regije. En dan mestni vrvež, naslednji dan otoški mir, tretji dan spet nova restavracija na celini. Občutek imate, kot da ste bili na več dopustih hkrati.

Foto: Shutterstock

Še malo naokrog

Foto: Tom Dubravec, Cropix V bližini Splita so tudi Trogir, Omiš in Makarska. Vsak kraj ima svoj značaj, svojo atmosfero in dovolj razlogov, da si vzamete vsaj pol dneva za raziskovanje.

Trogir je majhen, a arhitekturno izjemen. Ozke kamnite ulice, romanska in renesančna pročelja, majhni trgi in obzidje, ki obdaja staro mestno jedro. Sprehod skozi Trogir je kot listanje stare knjige.

Omiš leži med morjem in kanjonom reke Cetine. Tam lahko poleg kopanja preizkusite tudi rafting ali zipline nad reko. Kombinacija plaže in adrenalina na istem mestu.

Makarska pa združuje živahno obmorsko promenado, dolge plaže in pogled na Biokovo. Zvečer je mesto živahno, čez dan pa dovolj prostorno, da vsak najde svoj kotiček ob morju.

Centralna Dalmacija je hvaležna izbira za vse, ki radi malo raziskujejo, a ne želijo vsak dan pakirati kovčkov.

Foto: Shutterstock Mini načrt za 5 dni dan: Split in Dioklecijanova palača + večerja na Rivi dan: Kopanje v Žnjanu + večerni dogodek ali kino na prostem dan: Sprehodi po Marjanu + skrit zaliv dan: Dnevni izlet na Brač, Hvar, Vis ali Šolto dan: Izlet v Trogir, Omiš ali Makarsko + zadnja dalmatinska peka

Foto: Shutterstock

Dopust, ki ga oblikujete po svoje

Centralna Dalmacija ni dopust po šabloni. Lahko je romantična, aktivna, družinska ali gurmanska. Lahko je kombinacija vsega. In prav to je njen največji adut. Zgodovinsko mesto, raznolike plaže, bogata kulinarika in otoki, oddaljeni le eno vožnjo s trajektom.

Če iščete destinacijo, kjer boste doživeli več kot le ležalnik in sladoled, je odgovor presenetljivo preprost. Centralna Dalmacija in Split.