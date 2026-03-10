Ti znaki horoskopa na družbenih omrežjih ves čas vohunijo za bivšimi

Nekateri ljudje na družbenih omrežjih na skrivaj pogosto preverjajo, kje so in kaj počnejo njihovi bivši partnerji – seveda le "iz radovednosti". Astrologi pravijo, da to najpogosteje počnejo pripadniki teh nebesnih znamenj.

Škorpijon

Če kdo ve vse o vseh, so to škorpijoni. Ne vohunijo mimogrede, ampak dobesedno preiskujejo. Vedo, kdo všečka fotografije bivšega partnerja, s kom se je pojavil v zgodbi na Instagramu in zakaj je to objavo spremljala sumljivo simbolična glasba. Ne prenašajo nedokončanih zgodb, razhod pa je zanje le začetek poglobljene analize.

Rak

Raki so čustveni arhivarji. Profilov bivših partnerjev ne preverjajo zato, ker bi si želeli drame, ampak zato, ker bi radi začutili nekaj znanega. Ne iščejo dokazov, da jih je bivši partner prebolel, ampak namige, da jih še ni. Dvoumna objava s sentimentalnim opisom jim nemudoma dvigne srčni utrip. Morda ne pomeni nič, a ima v tistem trenutku terapevtski učinek.

Ribi

Ribe so znamenje, ki jim je sentimentalnost najbližje. Malo nežne glasbe, malo razmišljanja o preteklosti in že se znajdejo na profilu nekdanje ljubezni. Za bivšimi ne vohunijo zato, da bi jih nadzorovale, ampak zaradi svoje bogate domišljije. V njihovi glavi namreč še vedno obstaja različica zgodbe, v kateri se je njuna zgodba končala povsem drugače.