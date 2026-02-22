Nedelja, 22. 2. 2026, 19.46
To so največje zablode, ki krožijo o vsakem znaku horoskopa
Vsak znak horoskopa nosi etiketo, ki se je nikakor ne more znebiti. Pa so te etikete resnične? Za vsakim stereotipom se skriva veliko bolj zapletena zgodba.
Oven
Zabloda: sebični in agresivni
Res je, da so ovni neposredni in impulzivni, a tako reagirajo iz strasti, ne iz zlobe. Ko jim je mar za nekoga, zanj stojijo v prvi obrambni vrsti.
Bik
Zabloda: trmasti in leni
Biki ne marajo sprememb, za katere ni razloga. Niso leni, le nočejo zapravljati svoje energije za nesmiselne stvari. Ko se za nekaj odločijo, to tudi dokončajo.
Dvojčka
Zabloda: dvolični
Dvojčki nimajo dveh obrazov, ampak dva pogleda na svet. Razmišljajo izredno hitro in se prilagajajo položaju, kar si mnogi napačno razlagajo kot neiskrenost.
Rak
Zabloda: preveč čustveni in šibki
Raki so nedvomno čustveni ljudje, a to še ne pomeni, da so šibki. Nasprotno – zaradi sposobnosti sočustvovanja so močni, predvsem pa presenetljivo odporni.
Lev
Zabloda: za vsako ceno hočejo biti v središču pozornosti
Levi so radi opaženi, še bolj pa jim je pomemben občutek, da nekomu veliko pomenijo. Njihova potreba po pozornosti je v resnici potreba po toplini in povezanosti.
Devica
Zabloda: vedno kritizirajo
Device opazijo podrobnosti, ker jim je mar za vse. Njihova kritičnost izvira iz želje, da bi pomagale in izboljšale položaj, ne pa, da bi koga prizadele.
Tehtnica
Zabloda: ne znajo se odločati
Tehtnice vsako zadevo pretehtajo, ker vedno vidijo oba vidika zgodbe. Niso neodločne, ampak hočejo vedno sprejeti najbolj pravično odločitev.
Škorpijon
Zabloda: manipulativni in maščevalni
Škorpijoni so neizmerno intenzivni in previdni ljudje. Ko nekomu zaupajo, mu ostanejo za vedno zvesti, njihova "skrivnostnost" pa je pogosto le zaščitni mehanizem.
Strelec
Zabloda: neresni in neodgovorni
Strelci obožujejo, pravzaprav potrebujejo svobodo, a to ne pomeni, da ne znajo prevzeti odgovornosti. Jim je pa pomembno, da ima vse, kar počnejo, neki smisel.
Kozorog
Zabloda: hladni in obsedeni z delom
Kozorogi naklonjenost in ljubezen kažejo z dejanji, ne z besedami. Njihova ambicioznost je izraz želje, da bi sebi ter bližnjim zagotovili stabilnost in varnost.
Vodnar
Zabloda: brez čustev
Vodnarji se zdijo distancirani od vsega in od vseh, toda njihova čustva so globoka, le da jih vedno filtrirajo skozi razum. Ne delajo drame, a to ne pomeni, da jim ni mar.
Ribi
Zabloda: živijo v oblakih
Ribe imajo izjemno močno intuicijo in neizmerno bogat notranji svet. Njihova domišljija ni beg pred resničnim življenjem, ampak le drugačen pogled nanj.