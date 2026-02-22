To so največje zablode, ki krožijo o vsakem znaku horoskopa

Vsak znak horoskopa nosi etiketo, ki se je nikakor ne more znebiti. Pa so te etikete resnične? Za vsakim stereotipom se skriva veliko bolj zapletena zgodba.

Oven

Zabloda: sebični in agresivni

Res je, da so ovni neposredni in impulzivni, a tako reagirajo iz strasti, ne iz zlobe. Ko jim je mar za nekoga, zanj stojijo v prvi obrambni vrsti.

Bik

Zabloda: trmasti in leni

Biki ne marajo sprememb, za katere ni razloga. Niso leni, le nočejo zapravljati svoje energije za nesmiselne stvari. Ko se za nekaj odločijo, to tudi dokončajo.

Dvojčka

Zabloda: dvolični

Dvojčki nimajo dveh obrazov, ampak dva pogleda na svet. Razmišljajo izredno hitro in se prilagajajo položaju, kar si mnogi napačno razlagajo kot neiskrenost.

Rak

Zabloda: preveč čustveni in šibki

Raki so nedvomno čustveni ljudje, a to še ne pomeni, da so šibki. Nasprotno – zaradi sposobnosti sočustvovanja so močni, predvsem pa presenetljivo odporni.

Lev

Zabloda: za vsako ceno hočejo biti v središču pozornosti

Levi so radi opaženi, še bolj pa jim je pomemben občutek, da nekomu veliko pomenijo. Njihova potreba po pozornosti je v resnici potreba po toplini in povezanosti.

Devica

Zabloda: vedno kritizirajo

Device opazijo podrobnosti, ker jim je mar za vse. Njihova kritičnost izvira iz želje, da bi pomagale in izboljšale položaj, ne pa, da bi koga prizadele.

Tehtnica

Zabloda: ne znajo se odločati

Tehtnice vsako zadevo pretehtajo, ker vedno vidijo oba vidika zgodbe. Niso neodločne, ampak hočejo vedno sprejeti najbolj pravično odločitev.

Škorpijon

Zabloda: manipulativni in maščevalni

Škorpijoni so neizmerno intenzivni in previdni ljudje. Ko nekomu zaupajo, mu ostanejo za vedno zvesti, njihova "skrivnostnost" pa je pogosto le zaščitni mehanizem.

Strelec

Zabloda: neresni in neodgovorni

Strelci obožujejo, pravzaprav potrebujejo svobodo, a to ne pomeni, da ne znajo prevzeti odgovornosti. Jim je pa pomembno, da ima vse, kar počnejo, neki smisel.

Kozorog

Zabloda: hladni in obsedeni z delom

Kozorogi naklonjenost in ljubezen kažejo z dejanji, ne z besedami. Njihova ambicioznost je izraz želje, da bi sebi ter bližnjim zagotovili stabilnost in varnost.

Vodnar

Zabloda: brez čustev

Vodnarji se zdijo distancirani od vsega in od vseh, toda njihova čustva so globoka, le da jih vedno filtrirajo skozi razum. Ne delajo drame, a to ne pomeni, da jim ni mar.

Ribi

Zabloda: živijo v oblakih

Ribe imajo izjemno močno intuicijo in neizmerno bogat notranji svet. Njihova domišljija ni beg pred resničnim življenjem, ampak le drugačen pogled nanj.