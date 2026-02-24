Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Siol.net

Torek,
24. 2. 2026,
18.57

10 minut

Ti znaki horoskopa so kot ustvarjeni drug za drugega

Siol.net

par, zveza, ljubezen | Foto Pexels

Foto: Pexels

Nekateri pari horoskopa delujejo tako usklajeno, da se zdi, kot da jim je usojeno biti skupaj. Njihov odnos ni harmoničen le navznoter, temveč tudi navzven oddajajo posebno energijo. Preverite, katerim znakom horoskopa zvezde napovedujejo najboljše ujemanje.

Bik in rak

Biki in raki si delijo močno potrebo po stabilnosti, toplini in predanosti. Oboji cenijo malenkosti, radi uživajo v udobju svojega doma in ne zanemarjajo fizične privlačnosti. Njihova povezanost temelji na zaupanju, nežnosti in tihi, a globoki medsebojni podpori.

Lev in tehtnica

Levi in tehtnice pritegnejo pozornost, kjerkoli se pojavijo. Oboji obožujejo vse, kar je lepo, druženje in kakovostno življenje. Ob tem, da izstopajo vizualno, so skladni tudi v odnosu drug do drugega – levi prinesejo samozavest, tehtnice pa lepoto in šarmantnost.

Kozorog in devica

Kozorogi in device tvorijo par, ki izžareva eleganco, inteligenco in notranji mir. Oboji cenijo trud, delo in zanesljivost, ko pa se združijo, ne more nihče več zmotiti njihovega ritma. Povezani so močno in dolgotrajno, ta vez pa je s časom le še močnejša.

Škorpijon in ribi

Zveza škorpijonov in rib je neizmerno globoka, ta intenzivnost in čustvena povezanost kot magnet priteguje pozornost ljudi, ki jih srečajo. Razumejo vse odtenke občutkov drug drugega, sporazumevajo se brez besed in izžarevajo nekaj posebnega.

Dvojčka in vodnar

Dvojčki in vodnarji pritegujejo poglede s svojo energijo, odprtostjo in nepredvidljivostjo. Odnos, ki ga spletejo, temelji na neprestani mentalni stimulaciji in ustvarjalnosti, s tem pa dajejo vtis sodobnega, svežega in neobičajnega para, ki si ustreza do popolnosti.

Preverite svoj današnji horoskop.

