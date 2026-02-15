Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Siol.net

Nedelja,
15. 2. 2026,
19.51

56 minut

Nedelja, 15. 2. 2026, 19.51

Magneti za denar: ti znaki horoskopa vedno služijo več kot drugi

Siol.net

Jahta, morje, poletje

Foto: Shutterstock

Nekateri ljudje ne glede na okoliščine vedno najdejo način, kako priti do denarja. Ne gre za srečo ali dediščino, ampak imajo preprosto izostren instinkt za priložnosti, znajo investirati, se pogajati in vedo, kdaj tvegati. Takšna finančna iznajdljivost je značilna predvsem za tri znake horoskopa.

Kozorog

Kozorogi so neverjetno disciplinirani, praktični in ambiciozni. Le redko zapravljajo impulzivno, vedno imajo načrt in vedo, v kaj je vredno vlagati. Njihov odnos do denarja temelji na dolgoročnosti – ne lovijo hitrih zaslužkov, ampak gradijo varnost, ta finančni trud pa se jim bogato obrestuje.

Škorpijon

Škorpijoni imajo instinkt za moč, nadzor in vpliv, denar pa je pogosto sredstvo za dosego teh ciljev. Čeprav o svojih financah ne marajo govoriti na glas, za kulisami pozorno spremljajo vsako podrobnost. Znajo vlagati, se pogajati in ne vstopajo v posle, ki jim dolgoročno ne koristijo.

Bik

Biki obožujejo luksuz, so pa tudi izjemno praktični, ko gre za finance. Imajo odličen občutek za vrednost in varnost, ko pa se lotijo nečesa, kar se jim bo po njihovem mnenju obrestovalo, le redko odnehajo. Njihova vztrajnost in stabilnost jim zagotovita premoženje in udobno življenje.

Preverite svoj današnji horoskop.

prijateljici
Trendi V teh znakih horoskopa se rodijo najbolj zvesti prijatelji
prepir
Trendi Najtežje je živeti s temi znaki horoskopa
skopuštvo
Trendi Ti znaki horoskopa svojih stvari nočejo deliti z nikomer
