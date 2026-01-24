Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Sobota,
24. 1. 2026,
20.10

Osveženo pred

53 minut

Sobota, 24. 1. 2026, 20.10

53 minut

Ti znaki horoskopa svojih stvari nočejo deliti z nikomer

Avtor:
Siol.net

skopuštvo | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Medtem ko nekateri ljudje svoj čas, denar in pozornost brez omahovanja delijo z drugimi, pa obstajajo tudi takšni, ki vse čuvajo zase. Zanje deljenje česarkoli ni spontano, ampak stvar premišljene odločitve. Takšni so predvsem ti znaki horoskopa.

Bik

Biki zelo cenijo materialno varnost in se stežka odrečejo tistemu, kar imajo. Svoj denar, čas in energijo vlagajo premišljeno, le redko kaj delijo impulzivno, zato pogosto dajejo vtis zaprtih ljudi, ki so, ko je treba kaj dati, zelo zadržani. Pri tem ne gre nujno za sebičnost, ampak predvsem hočejo vedeti, komu in zakaj naj bi nekaj dali. Brez razloga ali dolgoročne koristi biki pač niso radodarni.

Devica

Device analizirajo prav vse, tudi ko gre za radodarnost. Pri njih ni nič spontano, ampak gre vsaka usluga, posojilo ali strošek skozi podrobno oceno, ali ima smisel, zaradi tega pa jih imajo mnogi za skopuške. Ne marajo razsipnosti in so prepričane, da je treba vse dobro premisliti. Če se jim zdi, da nekdo ne ceni tistega, kar je dobil, se bodo hitro umaknile in prenehale biti radodarne.

Kozorog

Kozorogi denar in druge vire razumejo kot rezultat truda in dela, zato jih neradi delijo z drugimi. Prepričani so, da bi moral vsakdo sam zaslužiti tisto, kar ima, deljenje z drugimi pa se jim zdi osebnostna šibkost. Njihovo oklepanje lastnine se običajno izrazi kot odmaknjenost in zadržanost. Če imajo možnost pomagati, bodo to storili le, če se jim zdi upravičeno in nujno, ne pa iz dobre volje.

Škorpijon

Škorpijoni z drugimi nočejo deliti ničesar, kar se jim zdi osebno, pa naj gre za denar, informacije ali čustva. Vse imajo pod nadzorom in se težko odrečejo tistemu, kar jim daje občutek moči in varnosti. Njihovo stiskaštvo ni vedno materialno, je pa vedno izrazito. Z drugimi le redko kaj delijo, pa še to le z izbranci. Zaupanje je ključni pogoj, da sploh začnejo razmišljati o tem, ali bodo komu kaj dali.

Preverite svoj današnji horoskop.

