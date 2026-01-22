Ti znaki horoskopa pretiravajo s hrano in pijačo

Nekateri ljudje pri hrani in pijači pogosto pretiravajo, pa naj bodo vzrok čustva, družabnost ali potreba po užitku. S tem se sproščajo, nagrajujejo in povezujejo z drugimi, zato pogosto tudi pretiravajo in se ne znajo ustaviti. Po mnenju astrologov to velja predvsem za te štiri znake horoskopa.

Bik

Biki so znani hedonisti, ki se radi predajajo vsem življenjskim užitkom. Hrana in pijača sta zanje pomemben del vsakdana ter pogosto vir ugodja in tudi varnosti. Težko se uprejo bogatim obrokom, slaščicam in dobremu vinu, še posebej, ko se sprostijo. Ko jim je prijetno in udobno, pogosto naročijo še eno porcijo ali še eno pijačo. Pretiravanje pri njih izvira iz potrebe po užitku.

Rak

Raki so izrazito čustveni in po hrani ter pijači pogosto posegajo, da bi se potolažili. Ko so pod stresom ali jih preplavijo čustva, hitro izgubijo občutek za zmernost. Družinska kosila, nostalgija in domača hrana so njihova šibkost, pogosto pa jedo in pijejo več, kot so načrtovali, ker jim to daje občutek topline in varnosti. Pretiravanje ima pri rakih čustvene razloge.

Lev

Levi življenje zajemajo s polno žlico in nikoli ne izberejo skromnejše možnosti. Tudi ko gre za hrano in pijačo, imajo radi bogato obložene mize, občutek obilja in veselo družbo. V takšnih položajih jih zlahka zanese v pretiravanje, še posebej, če so v središču pozornosti. Radi pogostijo tako sebe kot druge in pri tem ne razmišljajo o omejitvah. Uživanje je del njihove identitete.

Strelec

Strelci so znani po sproščenem odnosu do življenja in pogosto pretiravajo z vsem, kar jim prinaša zadovoljstvo. Hrano in pijačo pogosto povezujejo z druženjem, potovanji in dobro zabavo. Ko so v družbi, se težko zaustavijo pri eni pijači ali lahkem obroku. Radi preizkušajo različne okuse in se ne obremenjujejo s posledicami. Prav ta brezbrižnost jih pogosto privede v pretiravanje.