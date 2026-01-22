Manj kot leto dni po tem, ko je vodenje hotelskega kompleksa z restavracijo Maškovića Han v okolici Pakoštan prevzel nekdanji hrvaški nogometaš Šime Vrsaljko, sicer partner slovenske igralke Kaje Vidmar, je objekt zaprl svoja vrata. "Kako in zakaj se je to zgodilo, nihče ne ve. Šime na koncu ni vložil niti centa. Ko naj bi začel vlagati, ni želel, le blokiral je račun in upravljanje prepustil Andreju (bratrancu, op. p.)," je za portal Index povedal neimenovani vir.

O tem, da se je Šime Vrsaljko po športni upokojitvi podal v poslovne vode in skupaj z bratrancem Andrejem Vrsaljkom prevzel vodenje luksuznega hotela iz 17. stoletja, smo poročali februarja lani. Po zmagi na razpisu Občine Pakoštane je družina vodenje hotela takrat prevzela za 15 let. Novico je potrdil tudi nogometaš, ki je povedal, da je njegov cilj združiti šport in turizem, saj je postal ambasador Hrvaške nogometne zveze.

Manj kot leto dni kasneje pa se je njegova poslovna zgodba, kot kaže, že končala. Slovenska igralka Kaja Vidmar je sicer še poleti na svojih družbenih omrežjih delila utrinke iz razkošnega kompleksa.

Zaposleni za svoje delo niso prejeli plačila

Po navedbah omenjenega portala razlogi za zaprtje niso povsem jasni, so pa tamkajšnji zaposleni več mesecev delali brez plačila. Ko so razmere postale nevzdržne, so prekinili delo, s čimer se je zaustavilo tudi delovanje hotela in restavracije.

"Zaposleni v restavraciji so 15. januarja prosili za odpoved delovnega razmerja. Kar zadeva našo občino, moramo spoštovati pravno stran, pogodbe in drugo. Vse obveznosti do nas so poravnane, razen enega plačila v višini 4.200 evrov, ki naj bi bil poravnan do 14. januarja. Po tem smo najemniku poslali pismo, v katerem smo zapisali, da ima sedem dni časa, da reši situacijo. Upamo, da se bo ta kmalu rešila, da bodo delavci dobili plače, da bo najemnik poravnal dolgove do nas in do dobaviteljev ter da se bo restavracija kmalu spet odprla. Škoda le, da so ljudje odšli. Zdaj se mora vse začeti iz nič," je za hrvaški Index povedal načelnik Občine Pakoštane Milivoj Kurtov.

Po informacijah, ki so jih prejeli, so se v tem času pojavili novi vlagatelji, ki naj bi bili pripravljeni poplačati vse dolgove in s pomočjo katerih bo lahko hotel znova odprl svoja vrata.

Čeprav za svoje delo niso prejeli plačila, pa so nekateri zaposleni v hotelu vztrajali v upanju, da se bo težava rešila. "Rekli so nam, da bomo plače dobili v nekaj tednih in da bomo nadaljevali delo. Do trenutka, ko so plače nehale prihajati, sem se tukaj imel odlično," je za portal povedal eden od zaposlenih ter dodal, da na svoj račun kar tri mesece in pol, vključno med božičem in novim letom, niso dobili niti centa.

Hotel Maškovića Han je v slikovitem mestecu Vrana nedaleč od Zadra. Je eden najpomembnejših spomenikov otomanske arhitekture na Hrvaškem. Stavba, zgrajena v 17. stoletju, je bila prvotno mišljena kot razkošna rezidenca Jusufa Maškovića, visokega otomanskega dostojanstvenika, ki je izviral iz Hrvaške, a ni bila nikoli v celoti dokončana. Znotraj kompleksa so luksuzni butični hotel, restavracija, velnes center in muzej.

Sklenil nogometno kariero

Štiriintridesetletni Šime Vrsaljko je zaročen s slovensko igralko Kajo Vidmar, ki smo jo spoznali v seriji Moji, tvoji, najini, nato pa se je uveljavila predvsem kot manekenka. Svojo zvezo sta dalj časa skrivala, saj je bil Vrsaljko do leta 2022 uradno še vedno poročen. Aprila 2022 sta se razveselila rojstva hčerke, oktobra 2023 pa še sina. Šime ima iz prejšnjega zakona še enega sina.

Preberite tudi: