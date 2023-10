Slovenska igralka in hrvaški nogometaš drugič postala starša #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Da je Kaja Vidmar drugič noseča, smo poročali junija, ko je to prva razkrila hrvaška revija Gloria. Foto: Mediaspeed

Slovenska igralka in manekenka Kaja Vidmar in nekdanji hrvaški nogometaš Šime Vrsaljko sta drugič postala starša. Razveselila sta se fantka, čigar ime pa ni znano.

Sedemindvajsetletna Vidmarjeva je novico o rojstvu sina delila s svojimi sledilci na Instagramu in pod fotografijo, ki jo je objavila, zapisala: "Moj svet."

Aprila lani se jima je rodila hči Viktorija

Da je Kaja Vidmar drugič noseča, smo poročali junija, ko je to prva razkrila hrvaška revija Gloria. "Počutim se popolnoma drugače kot v prvi nosečnosti. Vsaka nosečnost je posebna. Kolikor je utrujenosti in slabosti, toliko je veselja v družini. Še posebej sta vesela Viktorija (njuna hči, op. p.) in Bruno (Vrsaljkov sin, op. p.). Vse je pripravljeno za našega novega člana, ki bo veliko podedoval od Viktorije, saj razlika med njima ne bo velika. Komaj čakamo, da ga objamemo," je za omenjeno revijo takrat povedala Kaja.

Aprila leta 2022 se je mlademu paru rodila hči Viktorija, Šime pa ima iz prejšnjega zakona še sina Bruna.

Vrsaljko nepričakovano sklenil kariero

Kajo Vidmar smo sicer spoznali v slovenski seriji Moji, tvoji, najini, nato pa se je uveljavila predvsem kot manekenka. Kasneje se je preselila v Madrid, kjer je živel in igral njen partner, hrvaški nogometaš Šime Vrsaljko, ki pa je svojo kariero letos sklenil. Par je svojo zvezo dalj časa skrival, saj je bil Vrsaljko takrat uradno še vedno poročen z Mateo, s katero ima sina Bruna.

