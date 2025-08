Nasilna smrt pri Čazmi: z avtomatsko puško ubit mlajši moški

Zaradi suma nasilne smrti na kraju dogodka ogled vodi dežurna državna tožilka Županijskega državnega tožilstva v Bjelovarju v sodelovanju s policijo. Več podrobnosti bo znanih po zaključku ogleda, ki še vedno poteka, so sporočili pristojni.

Po poročanju portala Mojportal.hr je območje Berka polno policistov in vojakov, kot mogoč motiv pa se omenja ljubosumje. "Vse se je zgodilo ponoči. Morilec je ponorel, ker mu je ubiti mladenič speljal dekle, zato se je odločil za ta grozljivi zločin. Gozd je poln vojakov z orožjem. Pri dekletu, s katerim je bil ubiti, je vse polno policije. Menda je zbežala k sosedom, ko se je to zgodilo, on pa je streljal po hiši," je za Mojportal povedal sosed in opisal prizore nepredstavljive groze v Berku.

Policija je za Mojportal potrdila, da so osumljenca ujeli in je že pod nadzorom.