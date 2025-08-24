Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

Nedelja,
24. 8. 2025,
19.37

1 ura, 23 minut

To je otok na Jadranu, ki ga želi imeti družina Trump

A. Ž.

Otok Sazan | Pristanišče na skoraj nenaseljenem albanskem otoku, ki je bil nekdaj zaprto vojaško območje. | Foto Guliverimage

Pristanišče na skoraj nenaseljenem albanskem otoku, ki je bil nekdaj zaprto vojaško območje.

Foto: Guliverimage

Albanski otok Sazan leži na skrajnem jugu Jadranskega morja. V času komunizma je bil ta otok posejan z bunkerji, ki naj bi branili Albanijo pred invazijo, zdaj pa želi družina Trump otok spremeniti v luksuzno destinacijo za bogataše.

Majhen otok ob južni obali Albanije skoraj nihče ne pozna. Vendar ima njegovo ime čaroben prizvok: Sazan. Albanska mornarica uporablja majhno pristanišče kot oporišče. Otok je nenaseljen, razen treh vojakov. Varujejo Sazan - pred katerim sovražnikom verjetno niti oni ne vedo, piše švicarski medij Aargauer Zeitung.

Luksuzna destinacija za ultra bogate dopustnike

Vendar pa naj bi kmalu tukaj pristajale luksuzne jahte in zasebni helikopterji. Ivanka Trump, hči ameriškega predsednika, in njen mož Jared Kushner sta vrgla oko na Sazan. Z blagoslovom ameriškega predsednika Donalda Trumpa želi podjetniški par zapuščeni otok razviti v luksuzno destinacijo za ultra bogate dopustnike.

Ivanka Trump
Konec leta 2024 je Albanija dala Ivanki Trump in Kushnerju zeleno luč za projekt. Vlada se uglednim vlagateljem prilagaja z velikodušnimi davčnimi olajšavami in stroški infrastrukture, poročajo albanski mediji.

Trumpov otok

Podjetnika nameravata vložiti 1,4 milijarde dolarjev (1,2 milijarde evrov) v preoblikovanje 5,7 kvadratnih kilometrov velikega otoka v meko za superbogate. V Albaniji Sazan že imenujejo Ishulli i Trumpeve ali Trumpov otok.

Na otoku še vedno živijo kuščarji, kače in morske ptice. Na otoku je več dotrajanih stavb. Več kot 3.000 betonskih bunkerjev in nekdanja podzemna skladišča streliva pričajo o vlogi Sazana kot vojaške postojanke v času komunističnega voditelja Enverja Hoxhe, še piše Aargauer Zeitung.

Gorski reševalci
Turisti na Gardskem jezeru
Carol Cowan Taksi Zagreb
Donald Trump
Nikaragva
Barron Trump
Melania Ivanka
