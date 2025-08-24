Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Nedelja,
24. 8. 2025,
11.56

49 minut

Gorski reševalci

Nedelja, 24. 8. 2025, 11.56

49 minut

Nemški turist se je z zanimivim darilom zahvalil gorskim reševalcem

Avtor:
P. P.

Gorski reševalci | Bohinjske gorske reševalce je prijetno presenetilo darilo, ki jim ga je poslal nemški turist. Tega so rešili iz struge potoka Ptonc nad Srednjo vasjo. Fotografija je simbolična. | Foto Gorska reševalna zveza Slovenije

Bohinjske gorske reševalce je prijetno presenetilo darilo, ki jim ga je poslal nemški turist. Tega so rešili iz struge potoka Ptonc nad Srednjo vasjo. Fotografija je simbolična.

Foto: Gorska reševalna zveza Slovenije

Bohinjski gorski reševalci so pred kratkim pomagali nemškemu gorskemu kolesarju, ki je junija nesrečno zgrmel v strugo potoka Ptonc nad Srednjo vasjo. Iz globoke struge niso rešili samo njega, temveč tudi njegovo dragoceno gorsko kolo, zaradi česar jim je turist iz Kölna še posebej hvaležen. Reševalcem se je zahvalil z zanimivim darilom.

Bohinjski gorski reševalci so pretekli teden na srečo imeli nekoliko manj dela, zato so na družbenem omrežju Facebook delili zanimivo izkušnjo.

Zapisali so, da so pred kratkim iz Nemčije prejeli nenavadno, a zelo lepo zahvalo. "Od tam namreč prihaja kolesarski navdušenec, ki se je z električnim kolesom znašel v potoku Ptonc nad Srednjo vasjo. Ta potok sicer dolbe globoko strugo, ki že skoraj spominja na sotesko. Gospodu smo po padcu prek enega izmed slapov pomagali varno priti do doline, po tem reševanju pa smo se uspešno dokopali še do njegovega kolesa," so sporočili.

Hvaležen nemški turist je kmalu po vrnitvi v domovino stopil v akcijo ter bohinjskim reševalcem poslal karton lokalnega butičnega piva in pismo zahvale. V tem je zapisal, da jim je za pomoč izjemno hvaležen, in jih prosil, da mu pošljejo fotografije reševanja. "Z veseljem se bomo ponovno odpravili v Slovenijo. Je zelo lepa država. Utrpel sem poškodbo ramenskega sklepa," je še sporočil reševalcem.

Ti so v objavi na Facebooku zapisali, da je bilo podarjeno pivo po pričevanji tistih, ki so ga v prostem času poskusili, zelo okusno.

