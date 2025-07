Reševalci na Bledu imajo novo pridobitev, do pacientov zdaj še hitreje #foto

Zdravstveni dom Bled je od BMW Slovenija in fundacije Karl Monz prejel donacijo v višini 22 tisoč evrov, s katero so kupili namensko reševalno motorno kolo BMW F 900 GS-P. Gre za pomembno pridobitev, zlasti v poletnih mesecih, ko se promet na območju Bleda in okolice močno zgosti, nastali zastoji pa podaljšajo čas dostopa nujnega reševalnega vozila do pacientov.

Hitreje do pacientov

Reševalci se v eni s turizmom najbolj obremenjenih regij v državi vsakodnevno spoprijemajo z velikimi izzivi.

Pogosto izvajajo nujne vožnje v gostem prometu in zastojih, težave pa jim povzroča tudi razpršena poselitev na območjih, ki so za reševalna vozila težko dostopna ali celo nedostopna. Med takšna območja spadajo sprehajalne poti okoli Blejskega in Bohinjskega jezera, nova kolesarska steza Bled–Bohinj ter številne turistične poti, ki so zaprte za motorna vozila. Z novim reševalnim motorjem bodo reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Bled zdaj hitreje in lažje reševali življenja prebivalcev in turistov na območju občin Bled, Bohinj, Gorje in Radovljica.

Vključitev reševalca na motornem kolesu je za zdaj izvedena kot pilotni projekt v okviru javnega zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske.

Reševalci ZD Bled z novo pridobitvijo Foto: Nejc Pernek

Namenska oprema

Samo Trpin, vodja BMW Motorrad pri BMW Slovenija, je ob predstavitvi reševalnega motorja dejal, da bo motorno kolo BMW F 900 GS-P reševalcem na cesti olajšalo manevriranje med zastoji s svojo okretnostjo in sposobnostjo premagovanja zahtevnejšega terena. Prav te lastnosti so to motorno kolo že odlikovale pri policijskih in reševalnih akcijah po vsem svetu, zdaj pa bodo prav prišle tudi na območju reševalne postaje Bled.

Poleg že tovarniško vgrajenih nadgradenj za intervencijske namene je motorno kolo opremljeno s sodobno opremo za oskrbo nujnih stanj na terenu.

Thomas Germ, predsednik Sekcije reševalcev v zdravstvu Slovenije, je poudaril, da so motoristi reševalci pogosto prvi stik in prva nujna medicinska pomoč, saj navadno štejejo sekunde in minute, ki jih reševalno vozilo lahko izgubi zaradi svoje velikosti in manjše hitrosti. Velik vpliv ima tudi cestna infrastruktura, ki je za današnji promet pogosto podhranjena.

Hitrejši dostop do poškodovanih ali obolelih, ki ga omogoča motor, lahko odločilno vpliva ne le na preživetje, ampak tudi na kakovost kasnejšega življenja pacienta. Po besedah Germa bi v Sloveniji potrebovali več reševalnih motornih koles, zato je donacija motornega kolesa BMW reševalni postaji ZD Bled, ki takega vozila do zdaj še ni imela, toliko pomembnejša.