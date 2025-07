Gilles Vidal je bil v zadnjem desetletju eden najbolj opaznih avtomobilskih oblikovalcev, svoj pečat pa je pustil pri dveh francoskih avtomobilskih skupinah. Že leta 1996 je začel delati pri Citroenu, znotraj koncerna PSA Peugeot Citroen pa je zasnoval zadnjo linijo modelov 208, 2008, 308 in 3008. Ti so bili nosilec novega Peugeotovega oblikovalskega sloga. Nato se je preselil k Renaultu, kjer je na podoben način osvežil njihove modele. Podpisal se je pod novo petko, na ceste so postavili novega symbioza, scenica in capturja. Letos jeseni sledi še novi clio.

Zadnjih pet let pri Renaultu

Po petih letih se Vidal zdaj vrača k Stellantisu, kjer bo prevzel vlogo vodje oblikovanja za njihove evropske znamke.

"Ustvarjalnost se nikoli ne konča. Sam nimam začetne in končne ure svojega dela. Seveda si jo lahko umetno postaviš, da imaš čas za družino in preostale obveznosti. Toda v samem bistvu ne moreš izklopiti tega, kar si, in svoje ustvarjalnosti. Ideje se pojavijo spontano. Oblikovanje zame preprosto ni le služba," je v pogovoru za Siol.net povedal Vidal, takrat še v službi Stellantisa in tik pred odhodom k Renaultu.

Dva projekta Vidala - naprej peugeot 208 in nato še renault 5

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič