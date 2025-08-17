Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Nedelja,
17. 8. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 26 minut

Nedelja, 17. 8. 2025, 4.00

6 ur, 26 minut

Lamborghini fenomeno

Fenomenalen? Ime že pravi tako. Zmogljivejšega Lamborghini preprosto nima.

Stephan Winkelmann, predsednik in izvršni direktor Lamborghinija ob razkritju fenomena.

Stephan Winkelmann, predsednik in izvršni direktor Lamborghinija ob razkritju fenomena.

Foto: Lamborghini

Lamborghini je razkril nov model fenomeno, ki bo namenjen maloštevilčni proizvodnji, stal bo tri milijone evrov, to pa bo do zdaj najzmogljivejši avtomobil te italijanske znamke.

Fenomeno ima zmogljivosti za dirkališča, a se bo z njim mogoče peljati tudi v navadnem prometu. Pri Lamborghiniju so v zadnjih 15 letih že izdelali več visokozmogljivih superšportnikov v majhnih serijah. To so bili modeli sesto elemento, veneno, centetario, sian in countach. Naslednji tak avtomobil je fenomeno, superšportnik na osnovi priključnohibridnega modela revuelto. Oba imata enak pogon, le da so pri fenomenu iz njega iztržili še nekaj dodatne moči in sistemsko moč povečali na 1.080 "konjev". Fenomeno je tako najzmogljivejši lamborghini vseh časov.

Avtomobil združuje prepoznavne Lamborghini oblikovne elemente – agresiven sprednji del z zračnimi zajemi in Y-podpisom luči, nov logotip ter elegantno, a mišičasto stransko linijo, navdihnjeno po dirkalnih modelih. Rumena barva poudarja kontrast med zgornjim volumenskim dizajnom in spodnjimi tehnično-aerodinamičnimi elementi iz ogljikovih vlaken.

Sistemka moč priključnohibridnega pogona je 1.080 "konjev".

Izjemen dvanajstavljnik in trije elektromotorji za pomoč

Srce avtomobila je sredinsko postavljeni 6,5-litrski atmosferski motor V12, ki zmore 835 "konjev" pri 9.250 vrtljajih v minuti. Največji navor motorja je 725 njutonmetrov, kar 80 odstotkov navora pa je na voljo že do 3.500 vrtljajev v minuti. Moč dvanajstvaljnika se na zadnji kolesi prenaša prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika z dvojno sklopko.

Temu motorju so dodali še tri elektromotorje (dva na sprednji osi, tretji nad menjalnikom), kar fenomenu zagotavlja štirikolesni pogon. Baterija ima kapaciteto 7 kilovatnih ur, kar je podvojena kapaciteta kot v revueltu. 

Nori pospeški, hitrost prek 350 km/h, ima tudi posebne pnevmatike

Več kot pet metrov dolg avtomobil (5.014 mm) in dobra dva metra širok avtomobil (2.076 mm) pospeši do 100 kilometrov na uro v 2,4 sekunde, do "dvestotice" pa v 6,7 sekunde. Najvišja hitrost znaša 350 kilometrov na uro. Pri Bridgestonu so za fenomena izdelali posebno različico pnevmatik potenza sport ultra, ki imajo spredaj dimenzijo 265/30 R21, zadaj pa 355/25 R22. 

Pri Lamborghiniju bodo izdelali le 30 primerkov fenomena, enega med temi tudi za lasten muzej v Bologni. Vse načrtovane avtomobile so že prodali, okvirna cena pa se neuradno giblje okrog treh milijonov evrov.

Lamborghini fenomeno | Foto: Lamborghini Foto: Lamborghini Lamborghini fenomeno | Foto: Lamborghini Foto: Lamborghini Lamborghini fenomeno | Foto: Lamborghini Foto: Lamborghini

