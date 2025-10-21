Rusi silovito nad ukrajinsko elektrarno, milijoni brez elektrike

Ruske sile so v ponedeljek na ukrajinsko obmejno regijo Černigov izvedle nov napad, ki je povzročil izpad elektrike na delih ozemlja na severu države.

8.45 Rusi izvedli silovit napad na Černigov

Iz lokalnega elektroenergetskega podjetja Černigivoblenergo so sporočili, da je bil zadnji ruski napad usmerjen na elektrarno, niso pa natančno sporočili, katero.

‼️ Total blackout in Chernihiv: city switches to generators after Russian attackshttps://t.co/iay2bjtbkW — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) October 21, 2025

Jurij Fomičev, župan mesta Slavutič, ki leži 45 kilometrov zahodno od elektrarne Černobil v kijevski regiji, je na Telegramu sporočil, da je del mesta v incidentu ostal brez elektrike.

Reševalne službe si na prizadetem območju prizadevajo za obnovitev oskrbe z električno energijo.

Blackout in #Chernihiv: no electricity or water, - Chernihivvodokanal 🤬🤬🤬🤬🤬



The city is arranging for water deliveries and has opened public water taps where residents of high-rise buildings can collect water. pic.twitter.com/eVIq0euB2j — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) October 21, 2025

Russia keeps waging its brutal campaign against Ukrainian civilians, plunging them into cold and darkness as winter nears.



Overnight, Putin’s forces hit Kharkiv and Chernihiv, crippling energy and water systems. Officials report casualties.https://t.co/CpigwijQUv — KyivPost (@KyivPost) October 21, 2025

Ruski napadi brezpilotnih letal in raket so bili v zadnjih tednih usmerjeni na ukrajinsko elektroenergetsko omrežje in plinski sektor, saj se bliža zima sredi vojne, ki traja že več kot tri leta in pol.