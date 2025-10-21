Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Torek,
21. 10. 2025,
9.04

Torek, 21. 10. 2025, 9.04

1 ura, 11 minut

Vojna v Ukrajini

Rusi silovito nad ukrajinsko elektrarno, milijoni brez elektrike

Na. R.

Foto Guliverimage

Agencija Reuters poročil o napadu ni mogla neodvisno preveriti, Rusija pa ni podala nobenih komentarjev. 

Foto: Guliverimage

Ruske sile so v ponedeljek na ukrajinsko obmejno regijo Černigov izvedle nov napad, ki je povzročil izpad elektrike na delih ozemlja na severu države.

Poudarki dneva: 

8.45 Rusi izvedli silovit napad na Černigov 

8.45 Rusi izvedli silovit napad na Černigov 

Iz lokalnega elektroenergetskega podjetja Černigivoblenergo so sporočili, da je bil zadnji ruski napad usmerjen na elektrarno, niso pa natančno sporočili, katero.

Jurij Fomičev, župan mesta Slavutič, ki leži 45 kilometrov zahodno od elektrarne Černobil v kijevski regiji, je na Telegramu sporočil, da je del mesta v incidentu ostal brez elektrike.

Reševalne službe si na prizadetem območju prizadevajo za obnovitev oskrbe z električno energijo.

Ruski napadi brezpilotnih letal in raket so bili v zadnjih tednih usmerjeni na ukrajinsko elektroenergetsko omrežje in plinski sektor, saj se bliža zima sredi vojne, ki traja že več kot tri leta in pol.

Donald Trump, Vladimir Putin
Srečanje Putina in Trumpa v Budimpešti zastalo. Kaj je v ozadju?
