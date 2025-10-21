Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
21. 10. 2025,
8.29

Osveženo pred

10 minut

Torek, 21. 10. 2025, 8.29

10 minut

Srečanje Putina in Trumpa v Budimpešti zastalo. Kaj je v ozadju?

Avtor:
Na. R.

Donald Trump, Vladimir Putin | Srečanje med Trumpom in Putinom je zastalo. | Foto Reuters

Srečanje med Trumpom in Putinom je zastalo.

Foto: Reuters

Srečanja med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in ruskim kolegom Vladimirjem Putinom v Budimpešti očitno za zdaj ne bo, razlog pa naj bi bil v odpovedanem pričakovanem srečanju med ključnima zunanjima svetovalcema svetovnih voditeljev, trdijo neimenovani viri za CNN.

Trump je minuli četrtek po telefonskem pogovoru s Putinom sporočil, da ste se oba strinjala glede sestanka visokih svetovalcev, ki naj bi se zgodil v tem tednu.

"Prva srečanja Združenih držav bo vodil Marco Rubio," je takrat Trump sporočil na družbenem omrežju Truth Social. Po zadnjih informacijah uradnika iz Bele hiše so pričakovano srečanje med Rubiem in njegovim ruskim kolegom Sergejem Lavrovom za zdaj prestavili. Razlog naj bi bil v različnih pričakovanjih glede morebitnega konca ruskega napada na Ukrajino.

Napovedanega srečanja v Budimpešti Trump - Putin očitno za zdaj tako še ne bo, tudi zato, ker ni povsem jasno, kakšen vpliv naj bi imelo predhodno srečanje med Lavrovom in Rubiem na pričakovani vrh Trump - Putin v Budimpešti na Madžarskem.

"Predsednik Trump si je dosledno prizadeval za iskanje mirne in diplomatske rešitve za konec te nesmiselne vojne in ustavitev ubijanja," je za CNN povedala namestnica tiskovnega predstavnika Bele hiše Anna Kelly. "Pogumno se je vključil v vse strani in storil bo vse, kar je v njegovi moči, da doseže mir."

Po navedbah ameriškega zunanjega ministrstva sta se Rubio in Lavrov v ponedeljek po telefonu pogovarjala o "naslednjih korakih", po opravljenem telefonskem klicu med predsednikoma minuli teden. Rubio je "poudaril pomen napovedanih srečanj kot priložnosti za sodelovanje Moskve in Washingtona pri doseganju trajne rešitve rusko-ukrajinske vojne v skladu z vizijo predsednika Trumpa".

