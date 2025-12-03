Osumljenec za napad na dva pripadnika nacionalne garde prejšnji teden v Washingtonu se je v torek izrekel za nedolžnega, poročajo ameriški mediji. Sodnica Renee Raymond je odredila, do bo do sojenja ostal v priporu, poroča CNN. "Precej jasno je, da je prečkal državo, tri tisoč milj, oborožen in z določenim namenom," je izjavila sodnica.

Afganistanski državljan, ki je osumljen napada na pripadnika nacionalne garde v Washingtonu prejšnjo sredo in je bil v incidentu tudi sam ranjen, ostaja v bolnišnici, za nedolžnega pa se je na sodišču izrekel prek videopovezave. Zastopa ga odvetnik po uradni dolžnosti, ki je sodnico zaprosil, naj ga izpusti na prostost, ker nima nobene kazenske preteklosti, ministrstvo za pravosodje ZDA pa da je predolgo zavlačevalo z obtožnico.

Osumljenec bo ostal v priporu

Predstavnik tožilstva je vztrajal, da mora osumljenec zaradi resnosti obtožb – vključno z naklepnim umorom – ostati v priporu, s čimer se je sodnica strinjala. Pravosodno ministrstvo se uradno še ni odločilo, ali bo zanj zahtevalo smrtno kazen, čeprav je ministrica Pam Bondi to že napovedala.

Pripadnica nacionalne garde umrla, njen kolega v kritičnem stanju

Osumljeni napadalec je živel na zahodu ZDA v zvezni državi Washington s svojo družino, kamor je prišel iz Afganistana leta 2021 po umiku ameriške vojske. Iz neznanih razlogov se je prejšnji teden z avtomobilom pripeljal v prestolnico Washington in napadel nacionalna gardista iz Zahodne Virginije s strelnim orožjem.

Po napadu je pripadnica nacionalne garde Sarah Beckstorm umrla, drugi ranjeni pripadnik nacionalne garde Andrew Wolfe pa je še vedno v kritičnem stanju. Predsednik ZDA Donald Trump je za incident obtožil prejšnjega predsednika ZDA Joeja Bidna in njegovo vlado, čeprav je osumljenec azil v ZDA dobil letos v času Trumpove vlade.