Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je eden od dveh pripadnikov nacionalne garde, ki sta bila v sredo ustreljena v bližini Bele hiše v Washingtonu, umrl. Zardi poškodb je umrla 20-letna Sarah Beckstrom, medtem ko se drugi gardist, 24-letni Andrew Wolfe, še vedno bori za življenje, je po poročanju BBC dejal Trump.

Predsednik Trump je žalostno novico potrdil med klicem z ameriškimi vojaki. "Sarah Beckstrom iz Zahodne Virginije, ena od gardistk, o katerih govorimo, zelo spoštovana, mlada, veličastna oseba ... Pravkar je umrla. Ni je več med nami," je dejal.

Strelec sodeloval s Cio

Oba pripadnika nacionalne garde sta bila ustreljena v središču mesta malo po 14. uri po krajevnem času. Policija je osumljenca aretirala kmalu po dogodku, gre za 29-letnega Rahmanullaha Lakanwala iz Afganistana, ki je v svoji domovini deset let služil v vojski ter ob tem dlje časa sodeloval z ameriško vojsko, več vladnimi službami in obveščevalci. Po zadnjih informacijah je s svojo enoto posebnih afganistanskih sil sodeloval tudi z ameriško obveščevalno agencijo Cia v boju proti talibanom.

Iz Afganistana naj bi v ZDA prišel leta 2021 po neslavnem umiku ameriške vojske, ko je vlada predsednika Joeja Bidna sprejela več deset tisoč Afganistancev, ki so v domovini pomagali Američanom in jim je grozilo nasilje talibanov. Osumljenec je lani zaprosil za azil, ki ga je nato dobil aprila letos. Živel naj bi v zvezni državi Washington na zahodu ZDA.

Pomočnik načelnika policije Washingtona Jeffrey Carroll je na novinarski konferenci v sredo dejal, da je strelec pristopil h gardistoma nekaj po 14. uri po krajevnem času pri postaji podzemne železnice nekaj ulic od Bele hiše in začel streljati s pištolo. Najprej naj bi ustrelil vojakinjo, ji vzel orožje in streljal še naprej. V bližini je bil tretji pripadnik nacionalne garde, ki je odgovoril na napad in strelca ranil. Carroll je dejal, da policija nima drugih osumljencev, šlo pa naj bi za dejanje osamljenega napadalca, katerega motiv ostaja neznan.

Oblasti so objavile fotografijo napadalca, 29-letnega Afganistanca. Foto: Reuters