Vino in glasba - kako ne zgrešiti?

Večer se počasi razpleta, gostje prihajajo, iz kuhinje že kličejo omamne dišave, miza pa v eleganci skoraj zažari. In potem – dilema. Katero vino odpreti? In katero glasbo spustiti v prostor, da bo vse skupaj zares zaživelo? Ste se tudi vi že znašli v tem trenutku popolne pripravljenosti in popolne neodločenosti? Ni vsako vino za vsako hrano, pa tudi ne za vsako glasbo. Ne glede na to, kaj izberete prej, glasbo ali vino, tukaj nekaj namigov, kako spajati vino… z glasbo.

Boste goste pričakali s penino brut ali sauvignonom blanc? Sauvignon blanc in penina imata podobno iskro in igrivost kot elektro in techno glasba. Hitri ritmi, hladni sintetizatorji. Idealno k Peneči Rebuli, ikoni med peninami. Žgečkljivo sadna in sveža z značilno intenzivnostjo karakterja rebule. Če pa se vam priležejo še bolj sadne in sveže arome, ne boste zgrešili s Quercus Sauvignonom blanc. Torej hitri ritmi za tisti kanček pravega uvoda v pester večer.

Hočete druženju vliti pristnega duha? Potem posezite po rahlo divjem karakterju sauvignon verta, ki z osvežujočo kislino in izrazito aromatiko pripoveduje zgodbo in melodijo briškega teritorija. Odlično se ujame z bogatimi, čustveno nabitimi akustičnimi zvoki folk-pop glasbe. Toplino, sproščenost in pristnost poiščite v Quercus sauvignon vertu, povezovalca narave, kulture in užitka med briškimi griči.

So vam ljubše rožnate barve? Potem je indie pop glasba v sozvočju s Quercus Roséjem prava izbira. Lahkotna melanholija in barviti zvoki se bodo čudovito ujeli z elegantnim in zapeljivo dišečim roséjem Kleti Brda. Polno telo, svežina, prijetna kislina in dolg zaton. Popoln tudi ob moderni soul ali chill R&B glasbi. Za tiste "feel-good" trenutke.

Sveža, mineralna in pogosto elegantno zadržana rebula se bo odlično znašla ob chill electronic glasbi. Umirjeni ritmi poudarijo čistost rebule in njene subtilne citrusne ter slankaste note. Elegantna s čvrsto strukturo in prepoznavno briško mineralnostjo, Krasno Rebula je kot nalašč za takšno glasbeno sceno. Navdušila je tudi eminenco med ameriškimi strokovnimi enogastronomskimi pisci Jamesa Sucklinga!

Chardonnay in pop mainstream glasba? Nič boljšega! Oboji so energični pripovedovalci sodobnega časa in prostora. Chardonnay je najbolj razširjena vinska sorta po svetu, a takšno esenco, kot jo ima briški, jo ne boste našli nikjer. Prisluhnite pripovedovanju vina Bagueri Chardonnay, najvišje nagrajenemu tudi s strani italijanske renomirane enogastronomske revije Gambero Rosso. Žametna in dobra družba na vsakem koraku, ne glede na priložnost, tako kot je vodilna pop glasba. Odlična izbira tudi, če boste gostom zavrteli jazz ritme.

Netradicionalni pristopi s pogumno estetiko alt-pop eksperimentalne glasbene scene kar kličejo po zgodbi oranžnih vin. Po raziskovanje meja, skrajnosti, oziroma svojstvenosti v sodobnosti in tradiciji. Na prvi pogled nemogoče kombinacije, ki pa se ob končnem izdelku pokažejo kot čista oblika poezije. Perfektno melodijo v steklenici boste našli pri Bagueri Rebuli, zmagovalki med belimi mirnimi vini na letošnjem Slovenskem festivalu vin.

Bi druženje odeli z melodičnimi ritmi rockovskih balad? Potem vam bodo mehkejši, žametni toni merlota pisani na kožo. Mehki vokali in toplina ritma se prepletajo s svilnato teksturo tovrstnega vina. Odkrijte dušo Bagueri Merlota – vina z močno strukturo, a svežo živahnostjo, ki vodi v topel, dolgotrajen zaključek.

Zapriseženi atmosferičnemu, emocionalnemu, elegantnemu in rahlo epskemu rocku pa ne boste nič zgrešili, če boste izbrali modri pinot. Idealen je za bolj umirjene, nekoliko čustvene trenutke, ko potrebujete tisti kanček več prefinjenosti. Z atmosfero epskega rocka bo zato odlično jadral Krasno Modri pinot, vino s karakterjem, obenem pa prijetno mehko in s toplim zatonom v ustih. Izvrstno tudi po mnenju Jamesa Sucklinga. Vrhunska izbira za uglajene trenutke.

In odgovor na vprašanje: "Lahko zgrešim?" Prava izbira glasbe in vina lahko močno oplemeniti intimne trenutke v dvoje, s prijatelji ali pa družinska srečanja. A tukaj ni zakoreninjenih pravil. Kar deluje za nekoga, lahko za drugega ne. Zato se kar prepustite trenutku. Preizkušajte kombinacije in dovolite si, da vas harmonija okusov in melodij popelje v čudovit svet doživetij. Skratka, zgrešiti ne morete. Vam bodo pa z veseljem pri izbiri pomagali v Kleti Brda.

