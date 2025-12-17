Po neuradnih informacijah portala Zanima.me je ekipa oddaje Jutro na Planetu prejela obvestilo, da njihovo oddajo nenadoma ukinjajo. Kaj je bil glavni razlog za odločitev, da komercialna televizija ukinja jutranjo informativno-zabavno oddajo Jutro na Planetu, še ni znano.

Po neuradnih informacijah portala Zanima.me je ekipa oddaje Jutro na Planetu od direktorja Planet TV Uroša Urbanije prejela obvestilo, da priljubljeno jutranjo oddajo na Planet TV ukinjajo. Po informacijah omenjenega portala so ekipi odločitev sporočili nenadoma.

Oddaja Jutro na Planetu je jutranja informativno-zabavna oddaja komercialne televizije Planet TV, ki jo predvajajo vsak delovnik. Njen namen je gledalcem ponuditi kombinacijo aktualnih informacij ter lahkotnejših rubrik in pogovorov z gosti.

Uradni razlogi za ukinitev oddaje še niso znani

Oddajo, ki velja za eno izmed pomembnejših vsebin na komercialni televiziji Planet TV, sicer vodijo trije znani obrazi: novinar in televizijski voditelj Igor Krmelj, televizijska voditeljica Suzana Kozel ter televizijska voditeljica Manja Stević. Kot je poročal portal Zanima.me, oddaja zaradi stalne voditeljske postave, raznolikih rubrik in redne produkcije predstavlja pomemben del identitete Planet TV.

Uradnih razlogov za ukinitev oddaje na Planet TV še niso predstavili, neuradno pa bi bili razlog za ukinitev oddaje po poročanju portala Zanima.me lahko previsoki stroški produkcije, ki jih komercialne televizije v obdobju padajoče gledanosti in zmanjšanih prihodkov od oglaševanja vse težje upravičijo.

Za odgovore in pojasnila smo se obrnili na Planet TV. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.