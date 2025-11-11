Kadrovske menjave: Ana Tavčar ni več voditeljica oddaje Dobro jutro

Oddaja Dobro jutro na TV Slovenija ta teden dobi novega voditelja, Ana Tavčar se kot njena voditeljica ne bo vrnila, prav tako ne Andrej Hofer.

"V sredo se bo Špeli Močnik Paradiž v studiu oddaje Dobro jutro pridružil nov voditelj," je nacionalka sporočila na družbenih omrežjih, iz silhuete skrivnostnega novega voditelja pa so spletni uporabniki hitro razbrali, za koga gre.

Vse kaže, da v jutranji program na TV Slovenija po novem prihaja Robert Pečnik - Pečo, s tem pa se bo ponovno združil priljubljeni voditeljski par – Pečo in Špela Močnik sta bila namreč dolga leta sodelavca na radiu Hit.

Kot kaže, bosta Robert Pečnik in Špela Močnik spet sodelavca. Foto: Mediaspeed

Kdo bo novi voditelj, sicer na TV Slovenija še niso uradno potrdili, ampak ga bodo razkrili v sredo zjutraj v oddaji Dobro jutro, so pa za Slovenske novice potrdili ugibanja, kakšna je v jutranjem programu usoda voditeljice Ane Tavčar, ki je že kar nekaj časa odsotna.

Na TV Slovenija so za Slovenske novice povedali, da Ana Tavčar oddaje Dobro jutro ne bo več vodila, prav tako se z mesta voditelja poslavlja Andrej Hofer, ki je poleti začasno zamenjal Ano Tavčar. Oba ostajata "v ekipi razvedrilnega programa", več informacij pa niso razkrili.