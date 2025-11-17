Ježkova nagrada letos Dušanu Hrenu

Nagrado Franeta Milčinskega - Ježka za leto 2025 je prejel avtor, urednik, režiser in dolgoletni odgovorni urednik razvedrilnega programa TV Slovenija Dušan Hren. Kot piše v utemeljitvi, s svojo predanostjo, ljubeznijo, širino znanja in izkustev še danes predstavlja vzor in navdih mlajšim generacijam radijskih in televizijskih ustvarjalcev.

Nagrado so Hrenu podelili v nedeljo na sklepnem večeru Festivala slovenskega šansona v Domu kulture Velenje.

Kot piše v utemeljitvi, je Hren pionir tako radia kot televizije in utemeljitelj razvedrilnega programa TV Slovenija. V letih po drugi svetovni vojni je ustanovil študentski orkester Metro, ki je pozneje prerasel v Akademski plesni orkester. Že kot gimnazijec je sledil delu in orkestru Bojana Adamiča, s katerim je dolga leta tudi plodno sodeloval.

Sodelovanje z Radiem Ljubljana začel v 50. letih minulega stoletja

Z Radiem Ljubljana je začel sodelovati v 50. letih minulega stoletja, in sicer kot redaktor v zabavnoglasbenem programu in glasbeni producent Adamičevega orkestra. Na Radiu Ljubljana se je kot redaktor redno zaposlil leta 1956 ter kmalu začel z različnimi sodelavci, med katerimi je bil tudi Frane Milčinski - Ježek, ustvarjati igrane oddaje.

Filmske tehnologije se je priučil na tečaju v takratnem Triglav filmu, kjer se je tudi srečal s prvimi glasbenimi šovi nemških televizij. V pionirskih časih televizije je opravljal različne delovne naloge, med drugim je deloval kot glasbeni opremljevalec, glasbeni urednik in tonski tehnik ter bil avtor številnih takrat novih televizijskih zabavnih formatov.

Promotor slovenske popularne glasbe

Bil je pomemben promotor slovenske popularne glasbe. Sodeloval je pri ustanovitvi festivala Slovenska popevka in bil ena ključnih osebnosti pri vključitvi Televizije Ljubljana v izbor za pesem Evrovizije.

V začetku 70. let je prevzel dolžnosti predstavnika TV Ljubljana v Kopru, kjer se je televizija šele vzpostavljala. Po vrnitvi iz Kopra leta 1978 je začel prenovo festivala Slovenska popevka. Tedaj je ustvaril novo televizijsko razvedrilno zvrst - TV Križanko.

V 80. letih je prevzel vodenje Razvedrilnega programa TV Ljubljana. To je bil čas uveljavitve pop in rock glasbe, ki je našla svoje mesto v oddajah Videogodba, Video noč, Glasbeni ropot. Osrednji del razvedrilnega programa pa sta v tistem času predstavljala Miša Molk s TV Križanko in Mito Trefalt s svojimi oddajami. Vzpostavil in vodil je številna sodelovanja s tujimi televizijskimi hišami, takrat so v mednarodnih koprodukcijah nastajale oddaje Zlata vrtnica, Dunaj - Ljubljana in druge.

Ustvaril več kot tisoč televizijskih oddaj

Do upokojitve leta 1991 je v različnih vlogah ustvaril več kot tisoč televizijskih oddaj. Po upokojitvi je kot urednik ali režiser skrbel za promocijo simfoničnih koncertov, pihalnih godb, komornega orkestra in dveh oper. Oblikoval je tudi 130 arhivskih oddaj.

Žirijo za Ježkove nagrade so sestavljali Ana Duša (predsednica), Ana Jurc, Barbara Kapelj, Maja Kač, Ingrid Kovač Brus, Dajana Makovec, Simona Moličnik, Boštjan Narat in Janez Pirc.