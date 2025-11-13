Fifa razkrila nominirance za nagradi Puskas in Marta

Krovna mednarodna nogometna zveza Fifa je danes razkrila seznama nominirancev za nagradi Puskas in Marta, ki ju bosta dobila strelec in strelka najlepšega zadetka v preteklem enoletnem obdobju. Kot je sporočila Fifa, so na seznamu kandidatov za najlepša zadetka v obeh konkurencah goli, doseženi med avgustom lani in letos. Navijači lahko že glasujejo, konec glasovanja bo 3. decembra.

Pri izbiri najlepših golov bodo imeli navijači polovičen delež, drugo polovico glasov bo prispevala strokovna komisija nogometnih legend.

Na seznamu kandidatk za nagrado Marta so Jordyn Bugg (Seattle), Mariona Caldentey (Arsenal), Ashley Cheatley (Brentford), Kyra Cooney-Cross (Avstralija), Jon Ryong-jong (Severna Koreja), Marta (Orlando Pride), Vivianne Miedema (Nizozemska), Kishi Nunez (Argentina), Lizbeth Ovalle (Tigres), Ally Sentnor (ZDA) in Khadija Shaw (Manchester City).

Na seznamu kandidatov za nagrado Puskas pa so Alerrandro (Vitoria), Alessandro Deiola (Cagliari), Pedro de la Vega (Seattle), Santiago Montiel (Independiente), Amr Naser (Pharco), Carlos Orrantia (Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi), Declan Rice (Arsenal), Rizky Ridho (Persija Džakarta), Kevin Rodrigues (Kasimpaša) in Lamine Yamal (Barcelona).

Današnja seznama sta naslednja, ki ju je Fifa razkrila pred glasovanji za letne nagrade. Že pred tem so objavili sezname kandidatov za najboljšega igralca, vratarja in trenerja v moški in ženski konkurenci ter zvezdniško ekipo leta. V konkurenci za najboljšega vratarja leta je tudi član madridskega Atletica in kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak.