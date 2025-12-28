Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes na Floridi sestal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. V ospredju pogovorov bo predlog mirovnega načrta za Ukrajino, katerega podrobnosti je nedavno predstavil Zelenski, pa tudi varnostna jamstva za Ukrajino ter status Donbasa in jedrske elektrarne v Zaporožju.

Predlog zadnje različice mirovnega načrta z 20 točkami med drugim predvideva zamrznitev frontne črte, začetek pogovorov o demilitariziranih območjih in varnostna jamstva za Ukrajino. Slednja bodo osrednja tema srečanja med Trumpom in Zelenskim, voditelja pa bosta govorila tudi o statusu Donbasa in jedrske elektrarne v Zaporožju.

Zelenski se je v soboto med potjo v ZDA ustavil v Kanadi, kjer se je sestal s premierjem Markom Carneyjem, nato pa prek videopovezave opravil pogovore z voditelji več evropskih držav. Ob tem je izpostavil, da so bili zadnji obsežni napadi na cilje v Ukrajini odziv Moskve na mirovna prizadevanja.

Zelenski se je v soboto med potjo v ZDA ustavil v Kanadi, kjer se je sestal s premierjem Markom Carneyjem. Foto: Reuters

"Ukrajina je pripravljena storiti vse, kar je potrebno, da ustavi to vojno"

Prav tako je na omrežju X spomnil, da je Kijev podprl predlog Trumpa za prekinitev ognja. "Ukrajina je pristala na več različnih kompromisov in to je dokumentirano v naših osnutkih dogovorov, v našem načrtu z 20 točkami. Ukrajina je pripravljena storiti vse, ker je potrebno, da ustavi to vojno," je dodal.

Rusija medtem po mnenju Zelenskega kaže željo po nadaljevanju vojne. Tudi v luči tega je ukrajinski predsednik pojasnil, da so za Kijev poleg ozemeljskih vprašanj in statusa jedrske elektrarne v Zaporožju najpomembnejša varnostna jamstva.

V Kremlju so medtem v petek potrdili, da so se ruski in ameriški predstavniki po telefonu znova pogovarjali o mirovnem načrtu za Ukrajino. Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov pa je nato v televizijskem pogovoru Ukrajino obtožil, da skuša "torpedirati" pogovore o ameriškem načrtu. Dejal je, da je besedilo, ki so ga predstavili v Kijevu, "radikalno drugačno" od tistega, o katerem sta govorila Washington in Moskva.