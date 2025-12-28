Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Sa. B., STA

Nedelja,
28. 12. 2025,
6.43

Donald Trump Vladimir Putin Volodimir Zelenski Rusija Ukrajina

Nedelja, 28. 12. 2025, 6.43

33 minut

Vojna v Ukrajini

Zelenski in Trump na Floridi o načrtu za mir v Ukrajini

Sa. B., STA

Volodimir Zelenski, Donald Trump | Voditelja bosta govorila tudi o statusu Donbasa in jedrske elektrarne v Zaporožju. | Foto Reuters

Voditelja bosta govorila tudi o statusu Donbasa in jedrske elektrarne v Zaporožju.

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes na Floridi sestal s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. V ospredju pogovorov bo predlog mirovnega načrta za Ukrajino, katerega podrobnosti je nedavno predstavil Zelenski, pa tudi varnostna jamstva za Ukrajino ter status Donbasa in jedrske elektrarne v Zaporožju.

Predlog zadnje različice mirovnega načrta z 20 točkami med drugim predvideva zamrznitev frontne črte, začetek pogovorov o demilitariziranih območjih in varnostna jamstva za Ukrajino. Slednja bodo osrednja tema srečanja med Trumpom in Zelenskim, voditelja pa bosta govorila tudi o statusu Donbasa in jedrske elektrarne v Zaporožju.

Zelenski se je v soboto med potjo v ZDA ustavil v Kanadi, kjer se je sestal s premierjem Markom Carneyjem, nato pa prek videopovezave opravil pogovore z voditelji več evropskih držav. Ob tem je izpostavil, da so bili zadnji obsežni napadi na cilje v Ukrajini odziv Moskve na mirovna prizadevanja.

Zelenski se je v soboto med potjo v ZDA ustavil v Kanadi, kjer se je sestal s premierjem Markom Carneyjem. | Foto: Reuters Zelenski se je v soboto med potjo v ZDA ustavil v Kanadi, kjer se je sestal s premierjem Markom Carneyjem. Foto: Reuters

"Ukrajina je pripravljena storiti vse, kar je potrebno, da ustavi to vojno"

Prav tako je na omrežju X spomnil, da je Kijev podprl predlog Trumpa za prekinitev ognja. "Ukrajina je pristala na več različnih kompromisov in to je dokumentirano v naših osnutkih dogovorov, v našem načrtu z 20 točkami. Ukrajina je pripravljena storiti vse, ker je potrebno, da ustavi to vojno," je dodal.

Rusija medtem po mnenju Zelenskega kaže željo po nadaljevanju vojne. Tudi v luči tega je ukrajinski predsednik pojasnil, da so za Kijev poleg ozemeljskih vprašanj in statusa jedrske elektrarne v Zaporožju najpomembnejša varnostna jamstva.

V Kremlju so medtem v petek potrdili, da so se ruski in ameriški predstavniki po telefonu znova pogovarjali o mirovnem načrtu za Ukrajino. Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov pa je nato v televizijskem pogovoru Ukrajino obtožil, da skuša "torpedirati" pogovore o ameriškem načrtu. Dejal je, da je besedilo, ki so ga predstavili v Kijevu, "radikalno drugačno" od tistega, o katerem sta govorila Washington in Moskva.

