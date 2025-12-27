Sobota, 27. 12. 2025, 14.37
Ukrajinski protikorupcijski organ odkril kriminalno združbo, v kateri so tudi poslanci
Ukrajinski nacionalni protikorupcijski urad (Nabu) je danes sporočil, da je odkril organizirano kriminalno združbo, katere člani so po njegovih navedbah tudi nekateri trenutni poslanci. Podrobnosti preiskave urad ni razkril, je pa opozoril, da varnostne službe ovirajo njegovo preiskavo v parlamentu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
"Nabu in Sapo (specializirano protikorupcijsko tožilstvo) sta po tajni operaciji razkrila organizirano kriminalno združbo, v kateri so tudi trenutni poslanci. Zaposleni v državnem varnostnem oddelku se uradnikom Nabuja med preiskovalnimi ukrepi v odborih ukrajinskega parlamenta upirajo," je sporočil Nabu.
Protikorupcijski urad ni razkril podrobnosti preiskave. Po poročanju časnika Ukrainska Pravda naj bi člani kriminalne združbe prejemali podkupnine v zameno za glasovanje v parlamentu.
Jermak po preiskavi odstopil
Zadnji škandal je Ukrajino zajel konec novembra, ko sta Nabu in Sapo izvedla hišne preiskave na domu takratnega vodje kabineta ukrajinskega predsednika Andrija Jermaka. Slednji je kmalu za tem odstopil.
Andrija Jermak
Pred tem so protikorupcijski organi sprožili preiskave več ljudi zaradi suma sodelovanja v sto milijonov dolarjev težki korupcijski aferi s podkupninami v energetskem sektorju.
Ukrajinsko notranje ministrstvo je v odzivu na afero v energetskem sektorju razpisalo tiralico za dolgoletnim poslovnim partnerjem predsednika Volodimirja Zelenskega, Timurjem Mindičem, in finančnikom Oleksandrom Cukermanom. V tiralici je navedeno, da sta oba pobegnila v tujino. Zaradi afere sta odstopila pravosodni minister German Galuščenko in ministrica za energijo Svitlana Grinčuk.