Na. R., STA

Ukrajinski protikorupcijski organ odkril kriminalno združbo, v kateri so tudi poslanci

V Ukrajini se pogosto ponavljajo finančni in korupcijski škandali.

V Ukrajini se pogosto ponavljajo finančni in korupcijski škandali.

Foto: X/@NOELreports

Ukrajinski nacionalni protikorupcijski urad (Nabu) je danes sporočil, da je odkril organizirano kriminalno združbo, katere člani so po njegovih navedbah tudi nekateri trenutni poslanci. Podrobnosti preiskave urad ni razkril, je pa opozoril, da varnostne službe ovirajo njegovo preiskavo v parlamentu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Nabu in Sapo (specializirano protikorupcijsko tožilstvo) sta po tajni operaciji razkrila organizirano kriminalno združbo, v kateri so tudi trenutni poslanci. Zaposleni v državnem varnostnem oddelku se uradnikom Nabuja med preiskovalnimi ukrepi v odborih ukrajinskega parlamenta upirajo," je sporočil Nabu.

Protikorupcijski urad ni razkril podrobnosti preiskave. Po poročanju časnika Ukrainska Pravda naj bi člani kriminalne združbe prejemali podkupnine v zameno za glasovanje v parlamentu.

Kljub krepitvi protikorupcijskih organov, ustanovljenih od prihoda prozahodnih političnih sil na oblast leta 2014, je Ukrajina po navedbah organizacije Transparency International država z eno najvišjih stopenj korupcije v Evropi.

Jermak po preiskavi odstopil

Zadnji škandal je Ukrajino zajel konec novembra, ko sta Nabu in Sapo izvedla hišne preiskave na domu takratnega vodje kabineta ukrajinskega predsednika Andrija Jermaka. Slednji je kmalu za tem odstopil.

Pred tem so protikorupcijski organi sprožili preiskave več ljudi zaradi suma sodelovanja v sto milijonov dolarjev težki korupcijski aferi s podkupninami v energetskem sektorju.

Ukrajinsko notranje ministrstvo je v odzivu na afero v energetskem sektorju razpisalo tiralico za dolgoletnim poslovnim partnerjem predsednika Volodimirja Zelenskega, Timurjem Mindičem, in finančnikom Oleksandrom Cukermanom. V tiralici je navedeno, da sta oba pobegnila v tujino. Zaradi afere sta odstopila pravosodni minister German Galuščenko in ministrica za energijo Svitlana Grinčuk.

