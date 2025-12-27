Pobudnik petkovega shoda harmonikarjev, ki je v središče Ljubljane pritegnil množico ljudi, Silvo Mesojedec si takšnega dogodka želi tudi prihodnje leto. Praznik samostojnosti in enotnosti se mu zdi primeren dan za predstavitev slovenske glasbe, želi si, da bi v prihodnje pri organizaciji dogodka sodeloval ljubljanski župan.

Mesojedec je danes v pogovoru za STA izrazil zadovoljstvo nad petkovim shodom v podporo slovenski glasbi, ki se ga je po njegovih ocenah udeležilo med 150 in 200 harmonikarjev. Kot je dejal, je točno število težko določiti, saj harmonikarji zaradi gneče niso bili le na Prešernovem trgu, ampak so se oblikovale manjše skupine med ljudmi.

Množičen odziv je Mesojedcu in Leopoldu Pungerčarju, nečaku Lojzeta Slaka, ki je sodeloval pri organizaciji petkovega dogodka, dal zagon, da k organizaciji dogodka pristopijo tudi prihodnje leto.

"26. december, dan samostojnosti in enotnosti, se mi zdi primeren dan za organizacijo takega dogodka. Če že v politiki ne zmoremo biti enotni, pa naj bo glasba tista, ki bo vsaj za trenutek združila ljudi v tem prazničnem času," je dejal Mesojedec. Foto: STA

Spontani nastopi prepovedani, sami so dogodek prijavili

Petkov dogodek so organizatorji prijavili, saj je mesto z odlokom prepovedalo spontane glasbene nastope do konca leta. Mesojedec sicer ocenjuje, da je tako restriktiven pristop nesmiseln. "Mislim, da je prav, da se glasbenikom omogoči nastopanje. A se mora mesto odločiti, ali želi, da se sliši tudi slovenska glasba," je poudaril. Sam sicer spoštuje vso glasbo, a je doslej v Ljubljani pogrešal slovensko glasbo, ki so jo preglasili glasni trubači.

Kot je napovedal Mesojedec, bodo po uspehu petkovega shoda ljubljanskega župana Jankovića pozvali, da župan prestolnice prihodnje leto sodeluje pri organizaciji takšnega dogodka. "Dogodek je pokazal, koliko harmonikarjev lahko pripeljemo v mesto," je dodal. Foto: STA

Nobene povezave s politiko

Mesojedec ob tem zavrača kakršnokoli politizacijo petkovega shoda harmonikarjev. "Tudi na Facebooku brišem politične komentarje, tako leve kot desne. Spominjati se želim, da se je na moj poziv odzvalo veliko število ljudi, prepričan sem, da so se odzvali pripadniki tako leve kot desne politične opcije," je poudaril.

Pojasnil je, da ni član nobene stranke, pred 15 leti je izstopil iz članstva SDS. Shod je nastal na njegovo lastno pobudo, pri organizaciji ni želel nobene politične stranke in nobena pri tem tudi ni sodelovala. "Sem pa k organizaciji pozval Pungerčarja, saj je bil Lojze Slak moj dober prijatelj. Smiselno in normalno je, da v takšnem okviru to tudi organiziramo," je povedal.

Mesojedec se je, kot je priznal, bal, da bo dogodek označen kot politični shod. "Tudi zato sem predsednici države, predsedniku vlade, vsem strankam in vsem poslancem poslal vabilo, da se shoda udeležijo. Ne kot politiki, ampak kot Slovenke in Slovenci, ki dajo ta večer politiko in strankarske razprtije na stran. Nobene podpore politike nismo potrebovali," je dejal.

Povedal je še, da se je vabilu pisno zahvalila zgolj stranka Svoboda, so se pa shoda udeležili nekateri predstavniki SDS, tudi njen predsednik Janez Janša. "A vabilo so dobili vsi, vsi bi se ga lahko udeležili," je še pristavil. Foto: STA Foto: STA