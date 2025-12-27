Grške reševalne službe so sporočile, da so štiri alpiniste, ki so jih pogrešali od četrtka, našli mrtve, po tem ko jih je v osrednji Grčiji pokopal snežni plaz. Nesreča se je zgodila v gorovju Vardousia v regiji Fokida, je poročal dnevnik Kathimerini.

Po navedbah grškega dnevnika Kathimerini so trupla štirih alpinistov, treh moških in ene ženske, našli blizu drug drugega.

Trije moški so se v četrtek odpravili iz vasi Athanasios Diakos na goro Korakas, ki leži na približno 2.500 metrih nadmorske višine. Ko jih prijatelji in sorodniki proti večeru niso mogli več priklicati na telefon, so pristojne službe sprožile iskalno akcijo.

V petek so reševalci našli trupla treh moških, pa tudi truplo ženske, stare okoli 35 let, ki sprva ni bila pogrešana in naj bi bila partnerica enega od umrlih alpinistov, je še poročal Kathimerini.