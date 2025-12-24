Nesreča v Cinkarni Celje: iztiril vagon, nato se je zrušil še žerjav

Celjske policiste so dopoldan obvestili o nesreči v Cinkarni Celje, v kateri je vlakovna kompozicija, ki je pripeljala rudo, iz za zdaj še neznanega razloga trčila v steno objekta in jo predrla.

O nesreči so policiste obvestili ob 11.18, preiskava dogodka pa je še vedno v teku.

V nesreči je iztiril en vagon, nato pa se je podrl še zunanji žerjav.

Poškodovan ni nihče, materialna škoda pa bo velika, so prve informacije iz Policijske uprave Celje.