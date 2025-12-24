Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Sreda,
24. 12. 2025,
15.59

Osveženo pred

15 minut

Nesreča v Cinkarni Celje: iztiril vagon, nato se je zrušil še žerjav

Na. R.

Cinkarna Celje | Več podrobnosti za zdaj iz policije še niso sporočili. | Foto STA

Več podrobnosti za zdaj iz policije še niso sporočili.

Foto: STA

Celjske policiste so dopoldan obvestili o nesreči v Cinkarni Celje, v kateri je vlakovna kompozicija, ki je pripeljala rudo, iz za zdaj še neznanega razloga trčila v steno objekta in jo predrla.

O nesreči so policiste obvestili ob 11.18, preiskava dogodka pa je še vedno v teku.

V nesreči je iztiril en vagon, nato pa se je podrl še zunanji žerjav.

Poškodovan ni nihče, materialna škoda pa bo velika, so prve informacije iz Policijske uprave Celje. 

