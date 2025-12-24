Sreda, 24. 12. 2025, 15.59
15 minut
Nesreča v Cinkarni Celje: iztiril vagon, nato se je zrušil še žerjav
Celjske policiste so dopoldan obvestili o nesreči v Cinkarni Celje, v kateri je vlakovna kompozicija, ki je pripeljala rudo, iz za zdaj še neznanega razloga trčila v steno objekta in jo predrla.
O nesreči so policiste obvestili ob 11.18, preiskava dogodka pa je še vedno v teku.
V nesreči je iztiril en vagon, nato pa se je podrl še zunanji žerjav.
Poškodovan ni nihče, materialna škoda pa bo velika, so prve informacije iz Policijske uprave Celje.