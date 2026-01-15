Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. P.

Četrtek,
15. 1. 2026,
21.00

Osveženo pred

7 ur, 5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Tampa Bay Lightning Toronto Maple Leafs Vegas Golden Knights liga NHL

Četrtek, 15. 1. 2026, 21.00

7 ur, 5 minut

Liga NHL, 15. januar

Vegas potrjuje dvig forme, igra za šesto zmago v nizu

Avtor:
M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Vegas Golden Knights | Vegas Golden Knights igrajo za šesto zaporedno zmago. | Foto Reuters

Vegas Golden Knights igrajo za šesto zaporedno zmago.

Foto: Reuters

Četrtkov večer je v ligi NHL prinesel deset tekem. Na ledu so tudi Vegas Golden Knights, ki so sredi sezone ujeli pravo formo. So v nizu petih zmag. Daljši niz zmag ima trenutno le vodilna ekipa vzhodne konference Tampa Bay Lightning, ki je dobila zadnjih 11 tekem.

Mark Stone Akira Schmid Vegas
Sportal Kralji brez Kopitarja iztržili podaljšek in točko proti zlatim vitezom

Vegas Golden Knights za šesto zaporedno zmago v ligi NHL gostujejo v Torontu pri Maple Leafs. Ekipa iz Arizone je to sezono dobila 22 tekem, od tega pet na zadnjih desetih tekmah, kanadsko moštvo pa 23 tekem, od tega sedem na zadnjih desetih. Obe ekipi sta torej v vzponu forme. To sezono igrajo med seboj prvič. 

Liga NHL, 15. januar:

Lestvice

Lukaš Dostal
Sportal Anaheim prekinil črni niz, Tampa Bay ostaja v naletu
Tampa Bay Lightning Toronto Maple Leafs Vegas Golden Knights liga NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.