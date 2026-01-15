Vegas potrjuje dvig forme, igra za šesto zmago v nizu

Četrtkov večer je v ligi NHL prinesel deset tekem. Na ledu so tudi Vegas Golden Knights, ki so sredi sezone ujeli pravo formo. So v nizu petih zmag. Daljši niz zmag ima trenutno le vodilna ekipa vzhodne konference Tampa Bay Lightning, ki je dobila zadnjih 11 tekem.

Vegas Golden Knights za šesto zaporedno zmago v ligi NHL gostujejo v Torontu pri Maple Leafs. Ekipa iz Arizone je to sezono dobila 22 tekem, od tega pet na zadnjih desetih tekmah, kanadsko moštvo pa 23 tekem, od tega sedem na zadnjih desetih. Obe ekipi sta torej v vzponu forme. To sezono igrajo med seboj prvič.

Liga NHL, 15. januar:

Lestvice