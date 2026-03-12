V Michiganu preiskujejo napad na sinagogo

Varnostniki sinagoge v ameriški zvezni državi Michigan so danes ubili moškega, ki je z vozilom zapeljal v poslopje sinagoge v kraju West Bloomfield nedaleč od Detroita, pri čemer naj bi tudi streljal, poročajo ameriški mediji. Vozilo je ob trčenju zagorelo, med drugimi poroča CNN.

Temple Israel je judovska sinagoga, ki ima tudi šolo in vrtec, policija pa je območje zaprla. "Kaže, da je najmanj ena oseba prišla do sinagoge in se zapletla v streljanje z varnostniki. Trenutno skušamo ugotoviti, ali je šlo za več kot le eno osebo," je novinarjem povedal šerif okrožja Oakland v Illinoisu Michael Bouchard in dodal, da nima podatkov o poškodovanih razen osumljenca.

Bouchard je dejal, da so iz previdnosti posebej zavarovali vse judovske objekte na območju, dokler ne ugotovijo, za kaj točno gre. Zaprli so tudi vse šole v West Bloomfieldu. Dodal je, da je še prezgodaj za sklepe o morebitnem terorističnem napadu.

Šerif je novinarjem dejal, da so se z drugimi lokalnimi policijami v okrožju zadnja dva tedna pripravljali na morebitno nasilje zaradi spopadov na Bližnjem vzhodu in sinagoga je bila pripravljena z dodatnimi varnostniki, ki so se nemudoma odzvali na grožnjo.

Demokratska guvernerka Michigana Gretchen Whitmer je na omrežju X objavila, da spremlja dogajanje, in dodala, da za antisemitizem in nasilje v Michiganu ni prostora.

Streljanje tudi Virginiji

Pred tem je CNN poročal o dveh ranjenih in ubitem napadalcu v prostorih univerze Old Dominion v Norfolku v zvezni državi Virginiji. Univerza je po jutranjem incidentu sporočila, da je strelec onemogočen.

Obe ranjeni osebi sta v kritičnem stanju in se borita za življenje v bolnišnici. Direktor FBI Kash Patel je na omrežju X objavil, da pomagajo pri preiskavi. Tudi v tem primeru motiv za incident še ni znan.