Avtor:
Pe. M.

Četrtek,
12. 3. 2026,
10.05

Osveženo pred

46 minut

Bolzano hokej HK Olimpija IceHL

Četrtek, 12. 3. 2026, 10.05

46 minut

Liga ICE, četrtfinale, druge tekme

Olimpija doma lovi drugo četrtfinalno zmago

Avtor:
Pe. M.

Hokejisti HK Olimpija bodo ob 19.15 gostili drugo tekmo četrtfinalne serije lige ICE, v kateri se na štiri zmage merijo z Bolzanom. Ljubljansko moštvo je na uvodni tekmi kljub neprepričljivi predstavi na Južnem Tirolskem po zaostanku z 0:2 pripravilo preobrat in v podaljšku zmagalo s 3:2.

Jordan Murray
Sportal Olimpija po preobratu zmagala v Bolzanu, drama v Celovcu, kanadskega branilca oživljali

Hokejisti Olimpije bodo ob 19.15 gostili drugo četrtfinalno tekmo proti Bolzanu, na kateri bodo lovili drugo zmago. | Foto: Aleš Fevžer Hokejisti Olimpije bodo ob 19.15 gostili drugo četrtfinalno tekmo proti Bolzanu, na kateri bodo lovili drugo zmago. Foto: Aleš Fevžer

Olimpija je redni del tekmovanja končala na šestem mestu, v četrtfinalu pa ji nasproti stoji četrti iz rednega dela, Bolzano, tako da zeleno-beli tabor nima prednosti domačega terena. Kljub temu mu je na prvem dvoboju v torek uspel break. Predstava zmajev na gostovanju na Južnem Tirolskem ni bila prepričljiva, a jim je kljub vsemu uspelo izvleči zmago, kar je najpomembneje, pravijo v ljubljanskem taboru. Po zaostanku z 0:2 jim je uspelo narediti preobrat, izsiliti podaljšek, v tem pa doseči zmago s 3:2 in vodstvo v seriji.

"Zmagati na tako težkem gostovanju je uspeh. Vemo, da to ni bila naša najboljša tekma, predstava, imamo še ogromno rezerve. Pred drugo tekmo bomo naredili konkretno videoanalizo vseh napak, ki smo si jih privoščili," je po zmagi v klubski mikrofon dejal izkušeni napadalec Žiga Pance.

Ljubljanska zasedba se nadeja številčne podpore s tribun. | Foto: Aleš Fevžer Ljubljanska zasedba se nadeja številčne podpore s tribun. Foto: Aleš Fevžer

Ta bo s soigralci ob 19.15 začel prvo domačo tekmo četrtfinala, na kateri se nadeja številčne podpore s tribun. "Navijači so naš šesti igralec. Vedno nam dajo dodatno energijo in motivacijo, sploh polne tribune v zadnjem času nas navdajajo z optimizmom. Upamo, da bomo povedli z 2:0 v zmagah."

Tretja tekma bo že v soboto znova na terenu Bolzana, kamor se bo Olimpija odpravila dan prej, naslednja domača v Tivoliju pa sledi v torek, 17. marca.

Pustertal in Gradec po drugo zmago

Danes bosta na sporedu še dve tekmi. Pustertal Roka Tičarja, ki je na prvi četrtfinalni tekmi z golom v podaljšku poskrbel za zmago nad branilcem naslova Salzburgom, bo danes poskušal doseči drugo zmago na domačem ledu. Gradec pa po uvodni zmagi nad Beljakom, prav tako v podaljšku, odhaja na Koroško.

Pustertal je na prvi tekmi v gosteh premagal branilca naslova Salzburg. Bo prednost v seriji zvišal na domačem terenu? | Foto: HC Pustertal/Iwan Foppa Pustertal je na prvi tekmi v gosteh premagal branilca naslova Salzburg. Bo prednost v seriji zvišal na domačem terenu? Foto: HC Pustertal/Iwan Foppa

Začetek skrajšane serije med Celovcem in Fehervarjem predviden v ponedeljek

Zvečer bi morala v Szekesfehervarju potekati druga tekma četrtfinala med Celovcem in Fehervarjem, a bo serija zaradi skrb vzbujajočega dogajanja na prvem srečanju potekala v skrajšanem formatu. Tik pred koncem prve tretjine v Celovcu se je zgrudil domači branilec Jordan Murray, ki so ga oživljali več minut, nato pa odpeljali v bolnišnico.

Tekma je bila prekinjena. Kanadčana so v sredo začeli zbujati iz umetne kome, liga pa je sporočila, da je novi datum prve predvidene tekme ponedeljek, 16. marca. Ekipi bosta igrali v skrajšanem formatu. O preostalih terminih se še dogovarjajo, vendar se lahko tudi ta načrt še spremeni.

ICEHL, četrtfinale, druge tekme:

Četrtfinale

Bolzano – Olimpija Ljubljana /0:1/
Graz99ers – VSV Beljak      /1:0/
Salzburg –  Pustertal      /0:1/
KAC Celovec – Fehervar*

// razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage
*prva tekma skrajšane serije je predvidena v ponedeljek, 16. marca

