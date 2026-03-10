"Vsak hokejist se veseli in čaka na končnico, potem pa se ti zgodi to (poškodba, op. a.). Prvič sem zaradi poškodbe ostal brez najboljšega dela sezone. Težko mi je, zdaj sem v drugačni vlogi in lahko le spodbujam fante z razdalje," pred začetkom končnice lige ICE pravi vratar hokejske Olimpije Lukaš Horak, sicer tudi prvi vratar slovenske reprezentance, ki jo maja čaka svetovno prvenstvo skupine A v Švici. Ljubljenec tivolskega občinstva odgovora na vprašanje, kdaj bi se lahko vrnil, še nima.

Hokejisti HK Olimpija zvečer na Južnem Tirolskem začenjajo četrtfinale lige ICE proti Bolzanu, v katerem pa ne bodo mogli računati na svojega prvega vratarja Lukaša Horaka. 32-letnik se je konec januarja poškodoval in je v fazi rehabilitacije.

"Huje sem si poškodoval gleženj, ligamente ... Danes sem po treh, štirih tednih prvi dan brez posebnega škornja, ki sem ga moral nositi, tako da je zame pozitiven dan. Zadnje dni sem delal vaje v bazenu, zdaj se počasi navajam nazaj na hojo. Rekel bi, da je noga kar dobro," je v ponedeljek novinarjem dejal Horak, ki o časovnici vrnitve težko govori.

"Rad bi odgovoril na to vprašanje, a nimam odgovora"

"Rad bi odgovoril na to vprašanje, a nimam odgovora. Ne vem, počakajmo. Težko je reči, kdaj se bom vrnil," je odgovoril na opazko, da je klubsko sezono najverjetneje končal. Je pa prikimal, da je reprezentanca – lani je prejel slovenski potni list in risom izdatno pomagal pri obstanku med elito – velika motivacija. Slovenska izbrana vrsta bo svetovno prvenstvo v Švici začela sredi maja.

"Sploh zdaj, ko ne morem sodelovati v najboljšem delu sezone, je reprezentanca motivacija, a najprej moram biti stoodstoten. Če ne bom, to ne bi koristilo ne meni ne reprezentanci," dodaja ljubljenec Olimpijinih navijačev.

Do nadaljnjega bo med njimi tudi sam. "Vsak hokejist se veseli in čaka na končnico, potem pa se ti zgodi to (poškodba, op. a.). Prvič se mi je zgodilo, da sem zaradi poškodbe ostal brez najboljšega dela sezone. Težko mi je, zdaj sem v drugačni vlogi in lahko le spodbujam fante z razdalje. Upam, da jim bo šlo čim bolje."

Olimpija je konec februarja pripeljala vratarsko menjavo, klubu se je pridružil izkušeni Kanadčan Dustin Tokarski, prvič za zeleno-bele branil na zadnji tekmi rednega dela, danes pa bo vlogo prvega vratarja opravljal na gostovanju pri Bolzanu.