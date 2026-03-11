Dan po skrb vzbujajočem dogodku na Koroškem, kjer se je na uvodni tekmi četrtfinala med Celovcem in Fehervar AV19 zgrudil kanadski branilec Jordan Murray, ki so ga morali oživljati, je klub sporočil nove informacije o njegovem zdravstvenem stanju. Kot so zapisali, Murrayja prebujajo iz umetne kome, "njegovo zdravstveno stanje je trenutno stabilno".

Uvodni dan končnice lige ICE je pretreslo dogajanje v Celovcu, kjer se je na prvi četrtfinalni tekmi svojega moštva proti madžarskemu klubu Fehervar AV19 ob koncu prve tretjine zgrudil branilec Jordan Murray.

"Izgubil je zavest in vse vitalne znake. Zdravnika ekipe dr. Hannes Florianz in dr. Günther Bachler ter reševalci so ga več minut oživljali. Po uspešnem oživljanju so ga lahko prepeljali na zdravljenje v bolnišnico v Celovcu. Jordan Murray se od srede zjutraj prebuja iz medicinsko inducirane kome, njegovo stanje je trenutno stabilno," so Celovčani zapisali na uradni spletni strani.

Misli pri branilcu

Tekma so v 18. minuti prekinili in jo predčasno končali, že v četrtek bi morali ekipi igrati drugo tekmo četrtfinala, takrat na Madžarskem. "Informacije o vplivu teh dogodkov na nadaljnji potek končnice bomo v sodelovanju z ligo posredovali pozneje. Misli ekipe, trenerskega in podpornega osebja ter celotne organizacije so trenutno z Jordanom Murrayjem. Klub se iskreno zahvaljuje tudi številnim zdravstvenim delavcem za njihova hitra, odločna dejanja, ki so na koncu rešila njegovo življenje," so se v klubu v tem težkem trenutku, ko rezultat ni v ospredju, zahvalili vsem, ki so pomagali rešiti Kanadčana.

Direktor hokejskih operacij IceHL Lyle Seitz je za Kleine Zeitung še pred današnjo klubsko izjavo dejal, da je nadaljnje načrtovanje serije odvisno od Murrayjevega zdravja in da je možnost, da bi v četrtek ekipi igrali na Madžarskem, 50 : 50.

V torek so prve zmage, igrajo na štiri, dosegli hokejisti Olimpije, ki bodo v četrtek proti Bolzanu igrali doma, Gradca in Pustertala.