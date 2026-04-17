Judoistka Kaja Kajzer se bo na evropskem prvenstvu v Tbilisiju borila za bronasto odličje. Njena tekmica za prvo kolajno v višji kategoriji do 63 kg bo 26-letna Hrvatica Iva Oberan, nedavno tretja na grand slamu v isti dvorani. Vse tri medsebojne dvoboje doslej je dobila slovenska tekmovalka, ki pa se je na današnji tekmi lažje poškodovala.

Kaja Kajzer je bila v Olimpijski palači v Tbilisiju v soju žarometov ves dan. V uvodnem krogu kategorije do 63 kg je žreb poskrbel za izjemen dvoboj med slovensko olimpijko in zmagovalko zadnjih dveh prvenstev Čehinjo Renato Zachovop. Še tretjič zaporedoma je dvoboj dobila Bežigrajčanka, ki pa je za to potrebovala kar 5:22 minute podaljška oziroma skupaj skoraj devet minut in pol borbe.

Sledil je naslednji težak zalogaj za preboj v četrtfinale z dobitnico olimpijske kolajne Lauro Fazliu s Kosova, kjer je Kajzer ves čas prehitevala tekmico, po pol minute povedla, minuto pred koncem pa z metom zaključila dvoboj, a si med borbo poškodovala tudi ramo.

Angelika Szymanska, srebrna s SP 2024, ki je Slovenko ugnala lani na VN na Kitajskem, je bila na videz lažja tekmica, vseeno pa je Poljakinja prišla zgodaj do vodstva, potem pa taktično izredno dobro prekinjala napade Ljubljančanke, ki je bila prisiljena v lovljenje in Poljakinja je to v končnici kaznovala z iponom.

Izraelka Gili Sharir v repasažu ni imela pravih možnosti, saj je Kajzer zgodnje vodstvo brez težav ubranila in si pripravila izhodišče za tretjo kolajno na prvenstvih stare celine, prvo v novi kategoriji.

Pred Leilo Mazouzi svetla prihodnost

Leili Mazouzi je zmanjkalo nekaj izkušenj. Foto: Aleš Fevžer

Kot zelo odločna se je pokazala tudi 19-letna Leila Mazouzi ki velja za eno najbolj nadarjenih mladih slovenskih tekmovalk. Dve leti starejšo Izraelko Kerem Primo je samozavestno obvladovala skozi vso borbo in povedla nekaj pred polovico dvoboja. Izkušena Avstrijka Lubjana Piovesana je nato padla za ipon po minuti in pol borbe.

V četrtfinalu je taktične prednosti izkoristila Francozinja Manon Deketer, poznejša finalistka. Slovenka Mazouzi nikakor ni bila podrejena, vseeno pa je tekmica iz tabora galskih petelinov pokazala, kaj pomenijo dolgoletne izkušnje in se po polovici borbe priklonila ob zmagi.

V repasažu je bila tekmica bronasta z lanskega EP Italijanka Carlotta Avanzato, ki je prav tako povedla zgodaj, nato pa je slovenski debitantki spet zmanjkala izkušnja ali dve, da bi na tej ravni obrnila tekmo sebi v prid.

V kategoriji do 57 kg je bila prepričljiva tudi druga novinka Nika Tomc in uvodoma suvereno z iponom hitro odpravila izkušeno Izraelko Inbal Šemeš. Nato je obvladovala Srbkinjo Marico Perišić, srebrno z EP 2023, bila blizu konca, v podaljšku pa se je sreča nasmehnila tekmici.

Uspešno pomlajevanje ekipe je potrdila tudi 20-letna Jevgenija Gajić, ki vodstva proti Hrvatici Dori Bortas ni samo branila, ampak je z napadi zmagi dodala še drugi met. Britanka Acelya Toprak pa je nato potrdila, da Korošica potrebuje še več treninga in izkušenj za najzahtevnejše tekmovanje v Evropi.

Pozitivno presenečenje 20-letnega Slovenca

Pozitivno je na premieri v članski eliti presenetil 20-letni Urh Ogrizek, ki je je bil popolnoma enakovreden Bolgaru Marku Hristovu, bil na polovici dvoboja blizu meta za oceno, 15 sekund pred koncem pa je bil za borbenost nagrajen z juko in napredovanjem. V naslednjem krogu je Slovenec plačal davek neizkušenosti proti Ukrajincu Saidu Mogamedu Halidovu in izpadel po metu tekmeca in treh prehitro prejetih kaznih.

Martina Hojaka je v enakovredni borbi z metom dobri dve minuti pred koncem ugnal Nemec Jano Ruebo.