Olimpija zmagala v Bolzanu, drama v Celovcu, kanadskega branilca oživljali na ledu

Konec je čakanja, v ligi ICE se je začel najatraktivnejši del sezone, končnica. Hokejisti HK Olimpija se v četrtfinalni seriji na štiri zmage merijo z Bolzanom, prvo pa so dosegli danes v gosteh, ko so po zaostanku z 0:2 pripravili velik preobrat, izsilili podaljšek in naposled slavili s 3:2. Ljubljanska ekipa bo prvo domačo tekmo igrala v četrtek. Naslov brani Salzburg, ki je prvo tekmo na domačem ledu proti Pustertalu izgubil po podaljšku, odločilni gol pa je dosegel Rok Tičar. V Celovcu je bila tekma med KAC-em in Fehervarjem prekinjena in odpovedana v 18. minuti, ko se je na ledu zgrudil kanadski branilec Jordan Murray. Oživljali so ga deset minut, nato pa odpeljali v bolnišnico.

Ljubljančani v izbiranju tekmecev v končnici, prve tri ekipe rednega dela so si lahko izbrale nasprotnika, niso bili na seznamu želja nobene ekipe. Tako jo je v paru dobil Bolzano, ki kot četrti ni imel možnosti izbire.

Za uspeh v seriji so tako morali Ljubljančani dobiti vsaj eno tekmo v gosteh, uspelo pa jim je že na prvi. Na njej se je v vratih prvič predstavil novinec Dustin Tokarski, ki so ga v ljubljanskem klubu pripeljali zaradi poškodbe Lukaša Horaka.

V prvi tretjini na Južnem Tirolskem zadetkov še ni bilo, rahlo premoč so imeli domači, a je bila ljubljanska obramba s Tokarskim in še enim novincem, branilcem Reidom McNeillom, vselej na mestu.

Nekaj težav so imeli gostje na začetku drugega dela. Najprej so v 22. minuti domači dosegli prvi gol, le nekaj minut zatem pa so imeli Ljubljančani, ki so imeli več izključitev kot domači, spet igralca na kazenski klopi, kar je Bolzano izkoristil za povišanje vodstva. Pozneje je imel še nekaj priložnosti za tretji gol, a je bil Tokarski na mestu.

V ljubljanskih vratih je odlično debitiral Dustin Tokarski. Foto: HCB/Vanna Antonello

Še pred koncem drugega dela pa je nato McNeill s strelom od daleč presenetil domačega vratarja Samuela Harveyja za znižanje na 1:2 in realno upanje na uspeh v zadnji tretjini.

V tej so sicer terensko premoč še imeli domači (streli na gol na koncu 36-19), toda zadeli niso več. Gostom bi tri minute pred koncem skorajda uspelo zadeti ob igralcu manj, ko je v protinapad ušel Žiga Pance. Zadetka takrat ni bilo, so pa bili zmaji uspešni dobre pol minute pred koncem. Iz vrat so takrat že potegnili Tokarskega, Evan Pollei pa je bil na pravem mestu za izenačenje na 2:2 in podaljšek.

Ta se je nato hitro končal, veselili pa so se Ljubljančani. Že po manj kot minuti je Marcel Mahkovec dobro podal, Alex Petan pa je neubranljivo meril za pomembno zmago. Današnji uspeh je bil šele prvi za Ljubljančane v tej sezoni na Južnem Tirolskem, v rednem delu sta namreč obe ekipi dobili domači medsebojni tekmi.

Odločilno gol na tekmi je dosegel Alex Petan. Foto: HCB/Vanna Antonello

Drama v Celovcu Jordan Murray se je zgrudil na ledu v Celovcu. Foto: Guliverimage Branilec ekipe KAC Jordan Murray je malo pred koncem prve tretjine drsal z ledu in se nato zgrudil ter negiben obležal na ledeni ploskvi. Številni reševalci so mu takoj priskočili na pomoč, 33-letnika pa so morali deset minut oživljati, kot poroča Radio Kärnten. Postaja nadalje poroča, da ni bilo očitnega prekrška in da je šlo očitno za nujno medicinsko pomoč, povezano s težavami s krvnim obtokom. Murrayju so dali intravensko tekočino in ga odpeljali v bolnišnico. Tekma je bila prekinjena.

Zmagovalec rednega dela Graz 99ers se v četrtfinalu meri z Beljakom, na prvi tekmi se je veselil zmage z 2:1 po podaljšku. Drugi Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) v četrtfinalu obračunava s Fehervarjem AV19 (Anže Kuralt), a je prvo tekmo zaznamovala zdravstvena drama z branilcem Jordanom Murrayjem, zato je bila prva tekma prekinjena po 18 minutah.

Branilec naslova Salzburg je prvo tekmo na domačem ledu proti Pustertalu (Rok Tičar) izgubil po podaljšku z 2:3. Odločilni zadetek v podaljšku je prispeval prav slovenski legionar.

Boj na štiri zmage

Moštva igrajo na štiri zmage. Druge tekme bodo v četrtek, 12. marca, tretje v soboto, 14. marca, in četrte v torek, 17. marca. Če polfinalisti še ne bodo znani, pa so termini še 19., 21. in 25. marec.

Olimpija bo začela na gostovanju, domači tekmi bo imela 12. in 17. marca, morda še 21. marca, če se bo serija zavlekla do šeste tekme.

Medsebojne tekme Olimpije in Bolzana v sezoni 2025/26: 5. oktober 2025

Bolzano : HK Olimpija 4:2 14. november 2025

HK Olimpija : Bolzano 4:1 26. december 2025

Bolzano : HK Olimpija 4:1 25. februar

HK Olimpija : Bolzano 4:3 – po kazenskih strelih