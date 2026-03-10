Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
S. K., Pe. M., STA

Torek,
10. 3. 2026,
22.20

Osveženo pred

37 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,47

Natisni članek

Natisni članek
hokej Bolzano HK Olimpija IceHL

Torek, 10. 3. 2026, 22.20

37 minut

Liga ICE, četrtfinale, prve tekme

Olimpija zmagala v Bolzanu, drama v Celovcu, kanadskega branilca oživljali na ledu

Avtorji:
S. K., Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,47
Bolzano : HK Olimpija | Olimpija je v četrtfinali seriji z Bolzanom povedla z 1:0 v zmagah. | Foto HCB/Vanna Antonello

Olimpija je v četrtfinali seriji z Bolzanom povedla z 1:0 v zmagah.

Foto: HCB/Vanna Antonello

Konec je čakanja, v ligi ICE se je začel najatraktivnejši del sezone, končnica. Hokejisti HK Olimpija se v četrtfinalni seriji na štiri zmage merijo z Bolzanom, prvo pa so dosegli danes v gosteh, ko so po zaostanku z 0:2 pripravili velik preobrat, izsilili podaljšek in naposled slavili s 3:2. Ljubljanska ekipa bo prvo domačo tekmo igrala v četrtek. Naslov brani Salzburg, ki je prvo tekmo na domačem ledu proti Pustertalu izgubil po podaljšku, odločilni gol pa je dosegel Rok Tičar. V Celovcu je bila tekma med KAC-em in Fehervarjem prekinjena in odpovedana v 18. minuti, ko se je na ledu zgrudil kanadski branilec Jordan Murray. Oživljali so ga deset minut, nato pa odpeljali v bolnišnico.

Ljubljančani v izbiranju tekmecev v končnici, prve tri ekipe rednega dela so si lahko izbrale nasprotnika, niso bili na seznamu želja nobene ekipe. Tako jo je v paru dobil Bolzano, ki kot četrti ni imel možnosti izbire. 

Za uspeh v seriji so tako morali Ljubljančani dobiti vsaj eno tekmo v gosteh, uspelo pa jim je že na prvi. Na njej se je v vratih prvič predstavil novinec Dustin Tokarski, ki so ga v ljubljanskem klubu pripeljali zaradi poškodbe Lukaša Horaka.

V prvi tretjini na Južnem Tirolskem zadetkov še ni bilo, rahlo premoč so imeli domači, a je bila ljubljanska obramba s Tokarskim in še enim novincem, branilcem Reidom McNeillom, vselej na mestu.

Nekaj težav so imeli gostje na začetku drugega dela. Najprej so v 22. minuti domači dosegli prvi gol, le nekaj minut zatem pa so imeli Ljubljančani, ki so imeli več izključitev kot domači, spet igralca na kazenski klopi, kar je Bolzano izkoristil za povišanje vodstva. Pozneje je imel še nekaj priložnosti za tretji gol, a je bil Tokarski na mestu.

V ljubljanskih vratih je odlično debitiral Dustin Tokarski. | Foto: HCB/Vanna Antonello V ljubljanskih vratih je odlično debitiral Dustin Tokarski. Foto: HCB/Vanna Antonello

Še pred koncem drugega dela pa je nato McNeill s strelom od daleč presenetil domačega vratarja Samuela Harveyja za znižanje na 1:2 in realno upanje na uspeh v zadnji tretjini.

V tej so sicer terensko premoč še imeli domači (streli na gol na koncu 36-19), toda zadeli niso več. Gostom bi tri minute pred koncem skorajda uspelo zadeti ob igralcu manj, ko je v protinapad ušel Žiga Pance. Zadetka takrat ni bilo, so pa bili zmaji uspešni dobre pol minute pred koncem. Iz vrat so takrat že potegnili Tokarskega, Evan Pollei pa je bil na pravem mestu za izenačenje na 2:2 in podaljšek.

Ta se je nato hitro končal, veselili pa so se Ljubljančani. Že po manj kot minuti je Marcel Mahkovec dobro podal, Alex Petan pa je neubranljivo meril za pomembno zmago. Današnji uspeh je bil šele prvi za Ljubljančane v tej sezoni na Južnem Tirolskem, v rednem delu sta namreč obe ekipi dobili domači medsebojni tekmi.

Odločilno gol na tekmi je dosegel Alex Petan. | Foto: HCB/Vanna Antonello Odločilno gol na tekmi je dosegel Alex Petan. Foto: HCB/Vanna Antonello

Drama v Celovcu

Jordan Murray se je zgrudil na ledu v Celovcu. | Foto: Guliverimage Jordan Murray se je zgrudil na ledu v Celovcu. Foto: Guliverimage Branilec ekipe KAC Jordan Murray je malo pred koncem prve tretjine drsal z ledu in se nato zgrudil ter negiben obležal na ledeni ploskvi. Številni reševalci so mu takoj priskočili na pomoč, 33-letnika pa so morali deset minut oživljati, kot poroča Radio Kärnten. Postaja nadalje poroča, da ni bilo očitnega prekrška in da je šlo očitno za nujno medicinsko pomoč, povezano s težavami s krvnim obtokom.

Murrayju so dali intravensko tekočino in ga odpeljali v bolnišnico. Tekma je bila prekinjena.

Zmagovalec rednega dela Graz 99ers se v četrtfinalu meri z Beljakom, na prvi tekmi se je veselil zmage z 2:1 po podaljšku. Drugi Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) v četrtfinalu obračunava s Fehervarjem AV19 (Anže Kuralt), a je prvo tekmo zaznamovala zdravstvena drama z branilcem Jordanom Murrayjem, zato je bila prva tekma prekinjena po 18 minutah. 

Branilec naslova Salzburg je prvo tekmo na domačem ledu proti Pustertalu (Rok Tičar) izgubil po podaljšku z 2:3. Odločilni zadetek v podaljšku je prispeval prav slovenski legionar.

Boj na štiri zmage

Moštva igrajo na štiri zmage. Druge tekme bodo v četrtek, 12. marca, tretje v soboto, 14. marca, in četrte v torek, 17. marca. Če polfinalisti še ne bodo znani, pa so termini še 19., 21. in 25. marec.

Olimpija bo začela na gostovanju, domači tekmi bo imela 12. in 17. marca, morda še 21. marca, če se bo serija zavlekla do šeste tekme.

Medsebojne tekme Olimpije in Bolzana v sezoni 2025/26:

5. oktober 2025
Bolzano : HK Olimpija 4:2

14. november 2025
HK Olimpija : Bolzano 4:1

26. december 2025
Bolzano : HK Olimpija 4:1

25. februar
HK Olimpija : Bolzano 4:3 – po kazenskih strelih

Spored četrtfinalne serije med Olimpijo in Bolzanom

Torek, 10. marec
19.45 Bolzano – HK Olimpija

Četrtek, 12. marec
19.15 HK Olimpija – Bolzano

Sobota, 14. marec
19.45 Bolzano – HK Olimpija

Torek, 17. marec
19.15 HK Olimpija – Bolzano

Četrtek, 19. marec – če bo potrebno
19.45 Bolzano – HK Olimpija

Sobota, 21. marec – če bo potrebno
18.00 HK Olimpija – Bolzano

Sreda, 25. marec – če bo potrebno
19.45 Bolzano – HK Olimpija

*igrajo na štiri zmage

Fehervar AV19
Sportal Beljak v četrtfinalu, Kuraltovi izsilili tretjo tekmo
Colorado Avalanche
Sportal Colorado končal rekordno serijo Dallasa, San Jose izgubil dramatično tekmo
HK Olimpija : Bolzano
Sportal Olimpije ni izbral nihče, znan je njen četrtfinalni tekmec
Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche
Sportal Vodilni Colorado do zmage kazenskih strelih, Buffalo že pri številki sedem
 
hokej Bolzano HK Olimpija IceHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.