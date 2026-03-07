Kralji s Kopitarjem po zlata vredne točke proti Montrealu

V ligi NHL bo v noči na nedeljo zelo pestro, saj bo odigranih kar 11 tekem. Na delu bodo tudi Los Angeles Kings. Čaka jih zelo pomembna tekma v boju za uvrstitev v končnico. Na domačem ledu bodo gostili Montreal, kapetan Anže Kopitar pa bo nastopil že na 1501. tekmi rednega dela najmočnejšega hokejskega prvenstva na svetu.

Kralji bodo proti Montrealu sklenili niz šestih zaporednih domačih tekem. Če bodo ugnali Canadiense, bodo niz opravili s polovičnim uspehom, saj so v zadnjem obdobju v dvorani Crypto.com Arena dvakrat zmagali, trikrat pa ostali praznih rok.

Los Angeles v dvoboj vstopa brez Coreyja Perryja, ki je v petek zapustil Kralje in se pridružil Tampa Bayju. Prvič bi lahko za Los Angeles zaigrala Mathieu Joseph in Scott Laughton, ki sta se nedavno pridružila Kraljem. Nastop napadalca Quintona Byfielda je pod vprašajem, o tem bo odločil začasni trener D. J. Smith.

Hrušičan bo odigral že 1501. tekmo v ligi NHL. S takšnim številom se lahko v zgodovini tekmovanja pohvali le 25 hokejistov. Foto: Reuters

Artemi Panarin, ki sestavlja udarno postavo tudi s kapetanom Anžetom Kopitarjem, je v tej sezoni že odigral dve tekmi proti Montrealu. To je storil še v dresu New York Rangersov in se izkazal, saj je na omenjenih srečanjih zbral pet točk. Prispeval je dva gola in tri asistence. V Los Angelesu bo čustveno, saj se bo prvič po decembrskem odhodu v Kanado proti nekdanjim soigralcem pomeril Phillip Danault.

Liga NHL, 7. marec

Lestvice

Preberite še: