Obrambni sistemi zveze Nato so v turškem zračnem prostoru prestregli balistično raketo, izstreljeno iz Irana. Gre za drugo raketo, ki naj bi jo islamska republika izstrelila proti Turčiji od začetka izraelsko-ameriških napadov nanjo pred desetimi dnevi. O žrtvah ali škodi ne poročajo.

"Balistični izstrelek, izstreljen iz Irana, ki je vstopil v turški zračni prostor, so nevtralizirale protizračne in protiraketne zmogljivosti Nata v vzhodnem Sredozemlju," je na omrežju X sporočilo obrambno ministrstvo v Ankari.

Dodalo je, da so ostanki prestreženega izstrelka padli na "odprto območje" pri mestu Gaziantep v bližini turško-sirske meje in da ranjenih ali škode ni bilo. Zatrdilo je še, da so Turčiji sicer pomembni dobri odnosi s sosedami in regionalna stabilnost, a se je obenem pripravljena odzvati na vsakršno grožnjo, uperjeno proti njej.

Tiskovni predstavnik turške vlade Burhanettin Duran je v ločeni objavi na omrežju X vse strani, vpletene v konflikt, ki se je 28. februarja začel z izraelsko-ameriškimi napadi na Iran, zlasti pa islamsko republiko, pozval, naj se vzdržijo dejanj, ki bi lahko ogrozila varnost v regiji in civiliste izpostavila nevarnosti. "Zelo pomembno je, da se napetosti v regiji ne stopnjujejo in da se konflikt ne razširi," je poudaril.

Druga iranska balistična raketa

Gre za drugo domnevno iransko balistično raketo, ki naj bi od začetka vojne na Bližnjem vzhodu pred desetimi dnevi vstopila v turški zračni prostor. Prvo so prejšnjo sredo prav tako prestregli Natovi sistemi zračne obrambe. Teheran je sicer zanikal kakršnokoli izstrelitev rakete proti sosednji državi.

Približno uro pred današnjim sporočilom turškega obrambnega ministrstva je veleposlaništvo ZDA v Turčiji javnost obvestilo o zaprtju ameriškega konzulata v mestu Adana, dobrih 210 kilometrov zahodno od Gaziantepa, blizu katerega se nahaja oporišče, v katerem so nameščeni ameriški vojaki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Osebje konzulata in njihove družine je ob sklicevanju na priporočila State Departmenta pozvalo k odhodu z območja, enako je svetovalo tudi drugim ameriškim državljanom v jugovzhodni Turčiji. "Američanom v jugovzhodni Turčiji se močno priporoča, da takoj zapustijo državo," piše v izjavi veleposlaništva na omrežju X.

Preberite tudi: