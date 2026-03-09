Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Cruzeiro Atletico Mineiro kaos Brazilija

Kaotični prizori v Braziliji, kar 23 nogometašev prejelo rdeč karton

Atletico Mineiro : Cruzeiro | Obračun Cruzeira in Atletica Mineira je zasenčil množični pretep. | Foto Guliverimage

Obračun Cruzeira in Atletica Mineira je zasenčil množični pretep.

Foto: Guliverimage

Zmago Cruzeira z 1:0 proti mestnemu tekmecu Atleticu Mineiro je v finalu regionalnega prvenstva Mineiro v nedeljo zasenčil množični pretep, po katerem je 23 igralcev prejelo rdeč karton, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prepir je sprožil napad krilnega igralca Atletica Mineira Christiana na vratarja Cruzeira Cassia. Vratar je nasprotnika porinil, nato pa nanj položil obe koleni. Pretepu in prerivanju se je pridružilo več igralcev obeh ekip, vključno z rezervisti.

Posredovati so morali varnostniki in policisti, vendar je trajalo kar nekaj minut, da so razmere umirili.

Sodnik Matheus Candancan je v svojem poročilu po tekmi zapisal, da je Cassio "ravnal brutalno". Podelil je 23 rdečih kartonov, 12 Cruzeiru in 11 Atleticu.

