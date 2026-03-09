Zmago Cruzeira z 1:0 proti mestnemu tekmecu Atleticu Mineiro je v finalu regionalnega prvenstva Mineiro v nedeljo zasenčil množični pretep, po katerem je 23 igralcev prejelo rdeč karton, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prepir je sprožil napad krilnega igralca Atletica Mineira Christiana na vratarja Cruzeira Cassia. Vratar je nasprotnika porinil, nato pa nanj položil obe koleni. Pretepu in prerivanju se je pridružilo več igralcev obeh ekip, vključno z rezervisti.

🚨 UNREAL SCENES! 🤯



A real WAR broke out between the players of Cruzeiro and Atletico Mineiro today. 🇧🇷



pic.twitter.com/XJgJTWv7qh — Polymarket FC (@PolymarketFC) March 9, 2026

Posredovati so morali varnostniki in policisti, vendar je trajalo kar nekaj minut, da so razmere umirili.

Sodnik Matheus Candancan je v svojem poročilu po tekmi zapisal, da je Cassio "ravnal brutalno". Podelil je 23 rdečih kartonov, 12 Cruzeiru in 11 Atleticu.

