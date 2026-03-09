Hokejisti HK Olimpija so dopoldan opravili zadnji domači trening pred odhodom na Južno Tirolsko, kjer bodo v torek ob 19.45 začeli četrtfinalno serijo lige ICE proti Bolzanu. "Treba bo od prve minute igrati naš stil igre, iti na polno in narediti vse, da zmagamo že v gosteh. Za te tekme, ki so pred nami, delaš vse leto," je pred odhodom dejal kapetan Robert Sabolič, glavni trener Ben Cooper pa dodal, da lahko premagajo vsakogar, če igrajo svojo igro. Za Olimpijo bosta debitirala novinca v ekipi, vratar Dustin Tokarski in branilec Reid McNeill, s katerima bodo zmaji poskušali zapolniti vrzel, ki je nastala s poškodbami prvega vratarja Lukaša Horaka ter branilcev Bineta Mašiča in Claytona Kirichenka. Ljubljanska ekipa bo prvo domačo tekmo v seriji, v kateri igrajo na štiri zmage, igrala v četrtek ob 19.15.

Po nedeljski zmagi madžarskega moštva iz Szekesfehervarja nad Dunajem je postal znan še zadnji četrtfinalist IceHL, ob tem pa tudi pari četrtfinala, ki se začenja že v torek. Prva tri moštva (Gradec, Celovec, Salzburg) so si četrtfinalnega nasprotnika izbrala sama, Gradec je izbral Beljak, Celovec Fehervar, Salzburg pa je lahko izbiral med Pustertalom in Olimpijo ter izbral prvega.

Lukaš Horak po poškodbi gležnja - danes je snel posebno opornico s čevljem - pravi, da rehabilitacija poteka dobro, a težko pove, kdaj bi se lahko vrnil na led. Foto: Aleš Fevžer Ljubljanskega moštva si za tekmeca ni izbral nihče, tako je v paru dobil Bolzano, ki kot četrti ni imel možnosti izbire. Na štirih medsebojnih tekmah rednega dela je vsaka ekipa zmagala dvakrat, obakrat je bil zmagovalec gostitelj. Zadnjič sta si nasproti stala pred slabima dvema tednoma, ko je ljubljansko moštvo zmagalo po izvajanju kazenskih strelov.

Olimpija, ki jo je pred ključnim delom sezone prizadelo več poškodb nosilcev igre - med drugim manjkajo prvi vratar Lukaš Horak (ni še jasno, kdaj bi se lahko vrnil) ter branilca Bine Mašič in Clayton Kirichenko -, je pred začetkom končnice v svojo vrsto pripeljala vratarja Dustina Tokarskega, ki bo začel torkovo tekmo, in branilca Reida McNeilla.

"Pozna se, da smo izgubili dva branilca. Tega si ne želiš, se pa zgodi. Imamo cilje, ki so dobro utemeljeni," pravi Anže Ulčar. Foto: Aleš Fevžer

"Tega si ne želiš, se pa zgodi"

"Pozna se, da smo izgubili dva branilca. Tega si ne želiš, se pa zgodi. Imamo cilje, ki so dobro utemeljeni. Vesel sem, da smo se lahko odzvali in pripeljali branilca, ki smo ga že dlje časa spremljali. Imamo dobre mlade vratarje, ampak v tempu na dva dni je to ključna pozicija, zato smo se tudi tu okrepili," je o zadnjih kadrovskih spremembah na novinarski konferenci dejal direktor Anže Ulčar.

Cooper: O njihovih pomanjkljivostih ne bom govoril javno

Oba novinca sta dopoldan opravila trening z ekipo, ki se je že odpravila na Južno Tirolsko. "Danes smo opravili lažji trening, večino dela pa smo naredili. Ni velike razlike, kdo je tvoj tekmec. Vse ekipe so dobre. Veselim se, da bo bomo igrali proti Bolzanu, so dobra ekipa, močna. V končnici je pač več potovanja, domov bomo prišli pozno, a smo tega navajeni. Bolzano ima veliko napadalnih orožjih, v njihovi dvorani pa je težko igrati. Ima pa vsaka ekipa tudi slabosti. O njihovih pomanjkljivostih ne bom govoril javno, sem pa prepričan, da bomo tudi mi v njihovi igri kakšno našli," je po treningu novinarjem dejal trener Ben Cooper.

"Igramo trd, fizičen hokej in nihče ne igra rad z nami. Mogoče to pove nekaj o nas, mogoče pa tudi o njih. Če bi igrali z njimi, bi bil to zame izziv, a je tako tudi v redu. Če igramo svojo igro, lahko premagamo vsakogar." Foto: Aleš Fevžer

To, da jih niti njegov nekdanji klub Salzburg ni izbral, pa je vzel kot pohvalo. "Igramo trd, fizičen hokej in nihče ne igra rad z nami. Mogoče to pove nekaj o nas, mogoče pa tudi o njih. Če bi igrali z njimi, bi bil to zame izziv, a je tako tudi v redu. Če igramo svojo igro, lahko premagamo vsakogar," je krilatico ponovil Kanadčan, zadovoljen, kako sta se vklopila nova obraza: "Reida poznam zelo dobro, treniral sem ga, sicer smo igrali drugačen sistem, a gre za pametnega hokejista. Za Tokarskega pa vemo, da je pravi profesionalec, še pred letom dni je branil tudi v ligi NHL, tako da me ne skrbi."

Foto: Aleš Fevžer

Sabolič: Treba bo od prve minute igrati naš stil igre, iti na polno in narediti vse, da zmagamo že v gosteh

Kapetan Robert Sabolič je prepričan, da se jim pred končnico ni treba bati nikogar: "Za te tekme, ki so pred nami, delaš, treniraš celo sezono. Dobili smo Bolzano, nismo imeli vpliva, nekaj pove, da nas nihče ni hotel izbrati. Ampak za zdaj je 0:0, še nič nismo zmagali. Bolzano ima dobro ekipo, serija bo zelo dobra. Večinoma je na nas, da se pripravimo v glavah. Da bomo delali, kar je treba delati v končnici. Treba bo od prve minute igrati naš stil igre, iti na polno in narediti vse, da zmagamo že v gosteh."

Olimpija in Bolzano sta se v rednem delu srečala štirikrat, razmerje v zmagah je 2:2, vsakič je zmagalo domače moštvo. Foto: Aleš Fevžer

"Končnica ni samoumevna, to moramo ceniti, fante pa moramo podpreti"

"Prve tri ekipe so nas izpustile. To je neka potrditev, da smo neugodna ekipa. Ne bom rekel, da se nas bojijo, a so izračunali, da imajo drugje več možnosti za napredovanje," je o razpletu izbire tekmecev pred končnico dejal predsednik kluba Miha Butara.

"Pred nami je najbolj atraktiven del sezone, ki je najbolj poln naboja. Osnovni cilj smo izpolnili, ponosni smo na vse, kar smo naredili. Prepričan sem, da to še ni zadnje. Bolzano je ekipa z veliko izjemnimi posamezniki. A naši fantje so pripravljen. Dali bomo vse od sebe, da gremo še kakšno stopničko višje. Končnica ni samoumevna, to moramo ceniti, fante pa moramo podpreti," je še dodal Butara. "Končnica ni samoumevna, to moramo ceniti, fante pa moramo podpreti," pravi predsednik Miha Butara. Foto: Aleš Fevžer

Čeprav se končnica te sezone še ni začela, so pri Olimpiji že pogledali v prihodnjo. Ulčar sicer ni želel govoriti o imenih, je pa namignil, da bodo zadržali več igralcev in več tujcev kot v prejšnjih sezonah.

V klubu so tudi zelo optimistični glede obiska na domačih tekmah. Že preden so dobili tekmeca, so prodali polovico vstopnic za prvi domači tekmi, ob dobrem izidu na torkovi tekmi v gosteh pa računajo, da bi lahko Tivoli popolnoma napolnili.

Medsebojne tekme v rednem delu sezone 2024/25: 5. oktober 2025

Bolzano : HK Olimpija 4:2 14. november 2025

HK Olimpija : Bolzano 4:1 26. december 2025

Bolzano : HK Olimpija 4:1 25. februar

HK Olimpija : Bolzano 4:3 - po kazenskih strelih