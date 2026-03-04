Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Sreda,
4. 3. 2026,
16.53

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Liga ICE, pre-playoff, prvi tekmi

Začenja se boj za zadnji četrtfinalni vstopnici

Pe. M.

Ken Ograjenšek Linz | Linz se za četrtfinale meri z Beljakom. | Foto BWL / Eisenbauer

Linz se za četrtfinale meri z Beljakom.

Foto: BWL / Eisenbauer

Šest četrtfinalistov lige ICE je že znanih, na voljo pa sta še dve vstopnici za četrtfinale. Za ti se potegujejo štirje klubi. Nasproti si bosta stala Vienna Capitals in Fehervar AV19 (Anže Kuralt) ter Beljak in Linz (Luka Maver, Ken Ograjenšek). Četrtfinale, ki se bo začelo 10. marca, si bosta priborili ekipi, ki bosta prvi zmagali dvakrat.

T.J. Brennan
Sportal Veliko priznanje za člana Olimpije

Prvih šest ekip rednega dela (Graz99ers, KAC, Salzburg, Bolzano, Pustertal in Olimpija) si je že zagotovilo četrtfinale, moštva, ki so redni del končala med sedmim in desetim mestom (Vienna Capitals, VSV Beljak, Black Wings Linz in Fehervar AV19), pa se v dodatnih bojih na dve zmagi merijo za preostali četrtfinalni vstopnici.

Kdo bo napredoval v končnico, bo jasno najpozneje v nedeljo, ko bodo znani tudi pari četrtfinala. Najboljše tri ekipe (Graz, KAC in Salzburg) si bodo takrat same izbrale tekmeca za četrtfinale. Ta se bo začel 10. marca, igrali bodo na štiri zmage. Olimpija bo prvo domačo tekmo igrala v sredo, 12. marca.

ICEHL, 4. marec:

Lestvica:

