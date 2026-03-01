Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
1. 3. 2026,
19.40

Osveženo pred

36 minut

New York Islanders Pittsburgh Penguins Vegas Golden Knights Florida Panthers hokej liga NHL

Nedelja, 1. 3. 2026, 19.40

36 minut

Liga NHL, 1. marec

Šok terapija pri Kopitarjevih: LA Kings odpustili trenerja

Avtor:
S. K.

Anže Kopitar | Anže Kopitar bo do konca sezone igral pod novim glavnim trenerjem. | Foto Reuters

Anže Kopitar bo do konca sezone igral pod novim glavnim trenerjem.

Foto: Reuters

Iz ZDA prihaja vroča novica, da so Los Angeles Kings, pri katerih kariero zaključuje slovenski as Anže Kopitar, odpustili glavnega trenerja Jima Hillerja. Ekipo bo do konca sezone vodil D. J. Smith, poroča ESPN. V hokejski ligi NHL bo sicer v noči na ponedeljek odigranih šest tekem, Kopitarja in Kralje pa v torek zjutraj po slovenskem času (4.30) na domačem ledu čaka spopad z najboljšo ekipo lige, Colorado Avalanche.

Anže Kopitar Los Angeles Kings
Sportal Kings niso dobili gola in so tako končali črno serijo

Aktualni prvaki, hokejisti moštva Florida Panthers gostujejo pri Islanders v New Yorku, Vegas Golden Knights pa se mudijo pri Pingvinih v Pittsburghu.

Liga NHL, 1. marec

Lestvice

New York Islanders Pittsburgh Penguins Vegas Golden Knights Florida Panthers hokej liga NHL
