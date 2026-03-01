Šok terapija pri Kopitarjevih: LA Kings odpustili trenerja

Iz ZDA prihaja vroča novica, da so Los Angeles Kings, pri katerih kariero zaključuje slovenski as Anže Kopitar, odpustili glavnega trenerja Jima Hillerja. Ekipo bo do konca sezone vodil D. J. Smith, poroča ESPN. V hokejski ligi NHL bo sicer v noči na ponedeljek odigranih šest tekem, Kopitarja in Kralje pa v torek zjutraj po slovenskem času (4.30) na domačem ledu čaka spopad z najboljšo ekipo lige, Colorado Avalanche.