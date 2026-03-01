Nedelja, 1. 3. 2026, 19.40
36 minut
Liga NHL, 1. marec
Šok terapija pri Kopitarjevih: LA Kings odpustili trenerja
Iz ZDA prihaja vroča novica, da so Los Angeles Kings, pri katerih kariero zaključuje slovenski as Anže Kopitar, odpustili glavnega trenerja Jima Hillerja. Ekipo bo do konca sezone vodil D. J. Smith, poroča ESPN. V hokejski ligi NHL bo sicer v noči na ponedeljek odigranih šest tekem, Kopitarja in Kralje pa v torek zjutraj po slovenskem času (4.30) na domačem ledu čaka spopad z najboljšo ekipo lige, Colorado Avalanche.
We have relieved Jim Hiller of his duties and named D.J. Smith interim head coach for the remainder of the season, Kings Vice President and General Manager Ken Holland announced.— LA Kings (@LAKings) March 1, 2026
In addition, Kings player development coach Matt Greene will join Smith as an assistant coach.… pic.twitter.com/3MCzFfNF41
Aktualni prvaki, hokejisti moštva Florida Panthers gostujejo pri Islanders v New Yorku, Vegas Golden Knights pa se mudijo pri Pingvinih v Pittsburghu.