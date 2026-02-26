Kralji ob vrnitvi v zadnji tretjini ob zmago z Vegasom

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so davi v severnoameriški ligi NHL izgubili z Vegas Golden Knigts s 4:6. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar se je v drugi tretjini v statistiko v pisal s podajo pri golu Adriana Kempeja za vodstvo domačih z 2:1.

Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnji tretjini, ki so jo gostje dobili kar s 5:2. Colton Sissons, Brandon Saad in Reilly Smith so med 49. in 53. minuto z delnim izidom 3:0 poskrbeli za preobrat in vodstvo s 4:2. Quinton Byfield je minuto kasneje razliko znižal, ko pa je Pavel Dorofejev z iztekom 56. minute dosegel svoj drugi gol na tekmi za 5:3, je šlo kraljem pošteno za nohte.

Ob menjavi vratarja s šestim hokejistom na ledeni ploskvi je Brandt Clarke 66 minut pred koncem znižal na 5:4, popoln preobrat pa je 28 sekund pred koncem preprečil Ivan Barbašev, ki je plošček poslal v prazen gol Los Angelesa.

Los Angeles po porazu ostaja na devetem mestu zahoda. Ritem po tritedenskem premoru pa je oster. Kralje naslednja tekma čaka že v noči na soboto, ko bo v mestu angelov gostoval Edmonton. Ta je davi zapravil zmaga v Anaheimu. Kanadčani so po dve delih vodili s 4:1, na koncu pa izgubili s 5:6.

Prvi dan po olimpijskem premoru je bilo na sporedu osem tekem. Na ledu so bili tudi Colorado Avalanche, vodilna ekipa prvenstva, ki so v Salt Lake Cityju ugnali Utah Mammoth s 4:2, vsi goli pa so padli v drugi tretjini. Svoj 30. gol v sezoni je dosegel zlati ameriški olimpijec Brock Nelson, za zmagovalce pa so bili uspešni še Parker Kelly, Victor Olofsson in Martin Necas. Scott Wedgewood je zbral 28 obramb. Dylan Guenther je dosegel oba gola za Utah.

Dve točki zaostajajo Dallas Stars, ki so s 4:2 premagali Seattle Kraken. Wyatt Johnston je na tekmi dosegel 30. in 31. gol v sezoni, Matt Duchene je k zmagi dodal gol in podajo.

Na vzhodu pa so zdaj sami na vrhu Tampa Bay Lightning, ki so s 4:2 premagali Toronto Maple Leafs in imajo dve točki prednosti pred Carolina Hurricanes. Dvakrat je za zmagovalce zadel Brayden Point, gol in dve podaji je vknjižil Nikita Kučerov, s čimer je presegel mejnik 700 strelskih točk (701) v karieri. Andrej Vasiljevskij je zbral kar 32 obramb.

Tudi Crosby žrtev olimpijskih iger

Fiala ni bil edina žrtev olimpijskih iger, vsaj en mesec bodo namreč brez kapetana igrali tudi Pittsburgh Penguins, ki jih naslednja tekma čaka v petek zjutraj po slovenskem času, ko se bodo na domačem ledu spopadli z New Jersey Devils. Sidney Crosby je bil namreč kapetan kanadske reprezentance v Milanu in na četrtfinalni tekmi olimpijskega turnirja s Češko staknil poškodbo desne noge, zaradi katere je izpustil tako polfinale, kot finale, v katerem so Javorjevi listi izgubili proti ZDA.

