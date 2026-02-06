Anže Kopitar v Las Vegasu postavil zgodovinski mejnik, to je uspelo le največjim! #video

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Liga NHL, 5. februar

Anže Kopitar v Las Vegasu postavil zgodovinski mejnik, to je uspelo le največjim!

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je na gostovanju v Las Vegasu vpisal asistenco, s katero se je vpisal v zgodovino. Postal je šele 39. igralec, ki je v ligi NHL zbral 1300 točk (zadetki in asistence). Pridružil se je slovitim imenom ter postal šele osmi Evropejec, ki se lahko v najmočnejši hokejski ligi na svetu pohvali z omenjenim podvigom. Kralji so proti Vegasu, vodilni ekipi pacifiške divizije, izgubili z 1:4.

Liga NHL, 5. februar:

Lestvice

