6. 2. 2026
Liga NHL, 5. februar
Anže Kopitar v Las Vegasu postavil zgodovinski mejnik, to je uspelo le največjim! #video
Slovenski hokejski as Anže Kopitar je na gostovanju v Las Vegasu vpisal asistenco, s katero se je vpisal v zgodovino. Postal je šele 39. igralec, ki je v ligi NHL zbral 1300 točk (zadetki in asistence). Pridružil se je slovitim imenom ter postal šele osmi Evropejec, ki se lahko v najmočnejši hokejski ligi na svetu pohvali z omenjenim podvigom. Kralji so proti Vegasu, vodilni ekipi pacifiške divizije, izgubili z 1:4.
Anže Kopitar reaches the 1,300-point mark with a secondary assist on the goal.#GoKingsGo #VegasBorn #VGKvsLAK https://t.co/km9aNgaLyE pic.twitter.com/r0xN3zfd2j— LA Royalty (@LARoyalty1967) February 6, 2026