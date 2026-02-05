Kopitarjevi pred tekmo naznanili velik ulov, nato ostali brez točk

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je z Los Angeles Kings na domačem ledu z 2:4 izgubil proti Seattle Kraken. Pred dvobojem je iz mesta angelov prišla novica, da so Kralji napad okrepili s 34-letnim ruskim napadalcem Artemijem Panarinom, ki se po šestih sezonah in pol pri New York Rangers seli v Kalifornijo. Rangers so v zameno dobili 20-letnega napadalca Liama Greentreeja in izbor v tretjem krogu letošnjega nabora. Panarin tudi v tej sezoni, v skladu s svojo tradicijo, dosega več kot točko na tekmo, na 52 obračunih je vpisal 57 točk (19 golov, 38 asistenc). S Kralji, pri katerih je prvi po točkah (45) Adrian Kempe, je podpisal dvoletno pogodbo v višini 22 milijonov ameriških dolarjev, začela bo veljati prihodnjo sezono.

Pred srečanjem s Seattlom je iz kalifornijskega kluba prišla novica, da je Kraljem uspelo ujeti izjemnega napadalca Artemija Panarina. Ta je v ligi NHL začel igrati pred desetimi leti, ko je oblekel dres Chicago Blackhawks, se po dveh sezonah preselil k Columbus Blue Jackets, nato pa šest sezon in pol imel vidno vlogo pri New York Rangers, kjer je bil tudi pomočnik kapetana.

34-letni Rus bo tako kariero nadaljeval v Kaliforniji, NY Rangers pa so v zameno zanj prejeli mladi up napada Liama Greentreeja, ki so ga Kralji leta 2024 izbrali kot 26. na naboru, a v najmočnejši hokejski ligi ni nikoli zaigral. Trenutno je član Windsor Spitfires v ligi OHL. Ob tem jim je pripadel še potencialni izbor v tretjem krogu letošnjega nabora. Mnogi navijači newyorškega kluba so prepričani, da je operativno vodstvo izpeljalo zelo slab posel.

Panarin tudi v tej sezoni, v skladu s svojo tradicijo, dosega več kot točko na tekmo, na 52 obračunih je vpisal 57 točk (19 golov, 38 asistenc). S Kralji je podpisal dvoletno pogodbo v višini 22 milijonov dolarjev, začela bo veljati prihodnjo sezono.

Holland: Igralca s takim življenjepisom je težko dobiti

"Očitno smo ta dogovori sklenili, da bi okrepili našo ekipo. Z njim smo podpisali dvoletno podaljšanje pogodbe, saj ni želel oditi le za kratek čas, pač pa si je želel najti dom, zato smo navdušeni, da se je želel odpovedati klavzuli o prepovedi menjave, da bi prišel v Los Angeles. Veseli smo, da nam je uspelo skleniti pogodbo za dve leti. Po dveh letih pa upam, da se bomo dogovorili še za eno podaljšanje, a s tem se bom ukvarjal pozneje. Igralce s takim življenjepisom je zelo zelo težko najti in danes smo imeli priložnost, da enega pripeljemo v svoj klub," je o prihodu Panarina dejal generalni direktor Ken Holland.

Panarin na naslednji tekmi proti Vegas Golden Knights naj še ne bi igral, prvič naj bi tekmovalni dres Kraljev oblekel na tekmah po olimpijskih igrah.

Gola Kuzmenka premalo

Potem ko je Seattle v noči na torek z 2:4 izgubil proti Anaheimu, je tokrat z istim rezultatom premagal Kralje in se vrnil na zmagovito pot.

Gostitelje je sicer v osmi minuti v vodstvo popeljal Andrej Kuzmenko, a so še v prvi tretjini sledili trije goli Seattla, ki je na odmor odšel pri rezultatu 1:3. Kuzmenko je sredi obračuna še drugič zadel in soigralce vrnil v igro, a vratar Seattla do konca srečanja ni več klonil. Na drugi strani pa je Shane Wright v 46. minuti poskrbel za končnih 4:2.

Kralji so izgubili s Seattlom. Foto: Reuters

Anže Kopitar je v slabih 19 minutah ostal brez strela na gol, dobil je 70 odstotkov sodniških metov in blokiral en strel.

Kralji so po porazu na devetem mestu zahodne konference, tri točke za osmim Anaheimom, Seattle je sedmi.

Zadnja tekma pred olimpijskim premorom jih čaka v noči na petek, ko bodo gostili Vegas Golden Knights.

Vodilni na zahodu uspešni, Columbus nadaljuje sijajen niz

Uspešna so bila vsa tri prva moštva zahodne konference. Vodilni v ligi Colorado Avalanche je premagal San Jose Sharks, Minnesota Wild je z golom Jareda Spurgeona v podaljšku premagala Nashville, Dallas Stars pa je za šesto zaporedno zmago strl odpor St. Louis Blues.

Columbus Blue Jackets gre po trenerski menjavi odlično. Foto: Reuters

Columbs Blue Jackets po trenerski menjavi nadaljuje povsem prerojen, vpisal je sedmo zaporedno zmago, sicer pa 11. na zadnjih 12. tekmah. S 4:0 je premagal Chicago.

Liga NHL, 4. februar

Lestvice