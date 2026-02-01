Kopitar in Kralji pred vrnitvijo v LA še pri drugi najboljši ekipi vzhoda

Anže Kopitar se je v soboto po daljši odsotnosti zaradi poškodbe vrnil na led in svojim Los Angeles Kings pomagal do zmage nad Philadelphia Flyers (3:2 po podaljšku), drevi pa se bodo Kralji pred vrnitvijo v Kalifornijo ustavili še pri drugi najboljši ekipi vzhodne konference Carolina Hurricanes.

LA Kings so na lestvici zahodne konference prehiteli Anaheim Ducks in zasedajo osmo mesto. Njihove mestne tekmece v ponedeljek zjutraj po slovenskem času čaka spopad z Vegas Golden Knights. Razlike na lestvici so majhne, do konca rednega dela sezone lahko pričakujemo še napet boj za mesta v končnici.

S tekmo v Raleighu Kralji zaključujejo šest tekem dolgo turnejo, v četrtek, 5. februarja zjutraj po našem času bodo spet zaigrali na domačem ledu, ko bodo v dvorani Crypto.com pričakali Seattle Kraken.

Liga NHL, 1. februar

