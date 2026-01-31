Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Sobota,
31. 1. 2026,
7.22

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
hokej Chicago Blackhawks Columbus Blue Jackets liga NHL NHL

Sobota, 31. 1. 2026, 7.22

31 minut

Liga NHL, 30. januar

Coyle junak Columbusa, ki je podaljšal zmagoviti niz

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Charlie Coyle | Charlie Coyle je k zmagi Columbus Blue Jackets prispeval tri gole. | Foto Reuters

Charlie Coyle je k zmagi Columbus Blue Jackets prispeval tri gole.

Foto: Reuters

Na edini petkovi tekmi lige NHL so hokejisti Columbus Blue Jackets s 4:2 zmagali na gostovanju pri Chicago Blackhawks in s tem podaljšali zmagoviti niz na štiri tekme, Chicago pa je izgubil še petič zapored. Charlie Coyle je k zmagi prispeval tri gole.

Alex Petan
Sportal Iz Kanade v 'očetovo Slovenijo': Zame ta zgodba ni zgolj športna

Hokejisti Columbusa so pod vodstvom novega trenerja Ricka Bownessa našli zmagovito pot. V Chicago so prišli s popotnico treh zaporednih zmag, domači pa so v srečanje vstopili s štirimi zaporednimi porazi. Gostje so v zadnji minute prve tretjine povedli z golom Charlieja Coylea, a je bil odgovor Chicaga hiter. Le pol minute pozneje je Connor Bedard izenačil.

Coyle je v začetku druge tretjine zadel za novo vodstvo gostov, Mathieu Olivier pa je v 27. minuti še zvišal vodstvo. Frank Nazar je poskrbel, da je Chicago na drugi odmor odšel z zgolj golom zaostanka. Domači so v zadnji tretjini iskali gol priključka, poskušali izenačiti brez vratarja in z dodatnim igralcem v polju, a se jim načrt ni izšel. Coyle je plošček poslal v prazen gol in s hat-trickom postavil končnih 1:4.

Columbus se je z zadnjimi zmagami nekoliko približal mestom, ki vodijo v končnico. Trenutno je četrti v metropolitantski diviziji,  za tretjim NY Islanders ob tekmi manj zaostaja šest točk.

Kralji bodo že ob 18.30 po slovenskem času gostovali pri Philadelphia Flyers.

Liga NHL, 30. januar

Lestvice

Preberite še:

Los Angeles Kings
Sportal Alex Tuch in Alex Lyon sama pokopala upanje kraljev brez Kopitarja #video
nesreča
Sportal Tragična nesreča s snežnim plugom: poškodovanih več mladih hokejistk
Los Angeles Kings
Sportal Kopitarjevi Kralji do velike zmage
hokej Chicago Blackhawks Columbus Blue Jackets liga NHL NHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.