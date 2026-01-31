Coyle junak Columbusa, ki je podaljšal zmagoviti niz

Na edini petkovi tekmi lige NHL so hokejisti Columbus Blue Jackets s 4:2 zmagali na gostovanju pri Chicago Blackhawks in s tem podaljšali zmagoviti niz na štiri tekme, Chicago pa je izgubil še petič zapored. Charlie Coyle je k zmagi prispeval tri gole.

Hokejisti Columbusa so pod vodstvom novega trenerja Ricka Bownessa našli zmagovito pot. V Chicago so prišli s popotnico treh zaporednih zmag, domači pa so v srečanje vstopili s štirimi zaporednimi porazi. Gostje so v zadnji minute prve tretjine povedli z golom Charlieja Coylea, a je bil odgovor Chicaga hiter. Le pol minute pozneje je Connor Bedard izenačil.

Coyle je v začetku druge tretjine zadel za novo vodstvo gostov, Mathieu Olivier pa je v 27. minuti še zvišal vodstvo. Frank Nazar je poskrbel, da je Chicago na drugi odmor odšel z zgolj golom zaostanka. Domači so v zadnji tretjini iskali gol priključka, poskušali izenačiti brez vratarja in z dodatnim igralcem v polju, a se jim načrt ni izšel. Coyle je plošček poslal v prazen gol in s hat-trickom postavil končnih 1:4.

Columbus se je z zadnjimi zmagami nekoliko približal mestom, ki vodijo v končnico. Trenutno je četrti v metropolitantski diviziji, za tretjim NY Islanders ob tekmi manj zaostaja šest točk.

Kralji bodo že ob 18.30 po slovenskem času gostovali pri Philadelphia Flyers.

